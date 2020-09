Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Neuer Patch verursacht Abstürze – Fix in Arbeit

Gestern veröffentlichten Activision und Infinity Ward ein neues umfangreiches Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ sowie „Call of Duty: Warzone“, mit dem man die Inhalte der neuen sechsten Saison ins Spiel brachte. Neben zwei neuen Mehrspieler-Karten bekommen die Spieler in der Warzone auch ein U-Bahn-System spendiert, das einen in Windeseile quer durch Verdansk transportieren soll.

Allerdings brachte das Update auch ein unangenehmes Problem mit sich. Zahlreiche Spieler berichten, dass der Shooter seit dem Patch regelmäßig abstürzt. Dies kann inmitten einer Partie oder auch direkt nach einem Match geschehen, sodass man die Fortschritte nicht mehr erhält. Ihren Unmut ließen die Spieler schnell an Activision aus, weswegen der Hersteller ein offizielles Statement abgegeben hat:

„Wir untersuchen aktiv ein Problem, bei dem einige Spieler Abstürze nach dem Update in Modern Warfare und Warzone erleben. Bleibt dran für Updates.“

Inzwischen hat sich auch Infinity Ward mit einem etwas aktuelleren Zwischenstand zu Wort gemeldet und betont, dass man weiterhin an dem Problem arbeitet und bereits eine Fehlerbehebung gefunden hat, die man hofft im Laufe des heutigen Tages veröffentlichen zu können. Sollte es zu ungeahnten Problemen beim Testen kommen, könnte der Fix noch etwas auf sich warten lassen. Sobald man weitere Informationen mitzuteilen ist, wird man ein weiteres Update zur Situation geben.

Mehr zum Thema: Call of Duty Modern Warfare & Warzone – Season 6 mit neuen Inhalten gestartet – Trailer

Demnach sollte der Fehler aller Voraussicht nach noch heute aus der Welt geschafft werden, sodass man sich in Ruhe im Multiplayer oder im Battle Royale austoben kann. Schließlich haben die Entwickler auch einen neuen Battle Pass veröffentlicht, der zahlreiche neue Kostüme, Embleme, Visitenkarten, Waffen, Waffenbaupläne, Talismane und mehr mit sich bringt.

Update: We’re still working on this issue, but do have a fix that we’re hoping to release tomorrow, pending any unforeseen issues with testing. We’ll provide another update when we have more to share. Thank you again for your patience. https://t.co/0VBkslmr25

— Infinity Ward (@InfinityWard) September 30, 2020