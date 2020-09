Crash Bandicoot 4 Gewinnspiel: Wir verlosen 3 Codes und ein Merchandise-Set

Passend zum Launch von "Crash Bandicoot 4: It's About Time" starten wir in Zusammenarbeit mit Activision ein Gewinnspiel, das euch mit etwas Glück in den Besitz eines Spielcodes kommen lässt. Der Hauptgewinner erhält außerdem eine Tasse, eine Mütze, Socken und eine Leuchte.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" kommt am 2. Oktober 2020 auf den Markt.

Activision bringt am kommenden Freitag den neusten Teil einer klassischen Jump’n’Run-Reihe auf den Markt. Passend zum Launch von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ verlosen wir nicht nur drei Codes, mit denen ihr euch das Spiel herunterladen könnt. Auch auf ein wenig Merchandise kann sich der Gewinner des Hauptpreises einstellen.

Dazu zählen:

Crash 4 Kappe

Crash 4 Tasse und Socken-Set

Crash TNT Lampe

Letztendlich können drei Leser zu den glücklichen Gewinnern zählen. Der Hauptgewinner bekommt einen Code von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ sowie die oben aufgelisteten Merchandise-Produkte. Zwei weiterer Gewinner können sich über jeweils einen Code für „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ freuen.

So könnt ihr gewinnen: Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr unterhalb dieser Meldung lediglich einen Kommentar hinterlassen. Ihr habt noch keinen Account? Registrierungen sind hier möglich. Das Gewinnspiel endet am 2. Oktober 2020 und im Anschluss wird der Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt.

Wir bedanken uns für die Kooperation mit Activision und wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Teilnahmebedingungen:

Der genannte Gewinn wird unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von play3.de sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 2. Oktober 2020 um 23:59 Uhr.

