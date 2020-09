Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Pre-Load in Europa gestartet

Ende der Woche erscheint mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" der neueste Ableger der langlebigen Plattforming-Serie. Wer den Titel digital vorbestellt haben sollte, darf sich über die Möglichkeit freuen, die benötigten Daten dank des Pre-Load-Starts schon jetzt herunterzuladen.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint Anfang Oktober.

Mit „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ feiert der sympathische Beuteldachs in wenigen Tagen sein Comeback auf den Konsolen.

Wer den Titel digital vorbestellt haben sollte, konnte sich in den vergangenen Tagen bereits über die Möglichkeit freuen, eine Demo zum Plattformer herunterzuladen und einen ersten Blick auf das neue Abenteuer von Crash Bandicoot zu werfen. Wie Activision Blizzard bekannt gab, startet in Europa mit sofortiger Wirkung die Pre-Load-Phase, die es euch ermöglicht, die für „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ benötigten Daten schon jetzt herunterzuladen.

Auch lokale Mehrspieler-Modi werden geboten

Durch den Pre-Load ist gewährleistet, dass ihr pünktlich zum Release am 2. Oktober 2020 loslegen könnt. Die Geschichte von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ dreht sich um die beiden Bösewichte Neo Cortex und N. Tropy, die wieder einmal damit beschäftigt sind, gehörig Unruhe zu stiften. Nun liegt es an Crash und Coco, den Plänen der Schurken einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Abseits der Kampagne bietet der Plattformer diverse lokale Mehrspieler-Modi, in denen ihr sowohl kooperativ mit euren Freunden spielen als auch in direkten Duellen gegen sie antreten könnt. Alle weiteren Details zu den lokalen Mehrspieler-Modi von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time haben wir hier für euch zusammengefasst.

Anbei noch einmal der offizielle Trailer zum nahenden Launch des Plattformers.

