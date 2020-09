Destruction AllStars: Neue Gameplay-Details sowie Digital Deluxe Edition zum PS5-Launch-Titel vorgestellt

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Lucid Games haben einige neue Informationen zu dem PlayStation 5-Launch-Titel „Destruction AllStars“ enthüllt, der hierzulande am 19. November 2020 in den Handel kommen wird.

Nutzt eure Fähigkeiten weise

In „Destruction AllStars“ wird man in die Rolle eines der 16 verschiedenen AllStars schlüpfen und hinterm Lenkrad um den Sieg kämpfen. Dies kann man sowohl alleine als auch gemeinsam mit Teamkameraden in der Arena machen. Die Entwickler bieten auch eine Vielzahl an verschiedenen Fahrzeugen, die unterschiedliche Geschwindigkeits- und Handling-Charakteristiken zu bieten haben sollen.

Allerdings muss man die Gegner auch zu Schrott fahren. Dafür kann man Rammer-Angriffe verwenden, wobei man sich auch mit dem Ausweichen und dem Boosten vertraut machen sollte. Sollte man selbst geschrottet werden, wird man zu Fuß durch die Arena jagen und die heldenhaften Fähigkeiten verwenden, um den Gegnern auszuweichen, ihr Auto zu übernehmen und noch mehr Schaden anzurichten.

Des Weiteren werden auch die Arenen Plattformen bieten, auf denen man zu Fuß Schutz finden kann, wenn man die Parkour-Fertigkeiten meistert. Im Laufe einer Partie wird man auch eine Charakterfähigkeit und das Heldenfahrzeug erleben, die einem Vorteile im Kampf bieten sollten. Folgende Details wurden bereits enthüllt:

Charakterfähigkeiten:

Shyft – Nutzt Tarntechnologie, um unsichtbar zu werden und Fahrzeuge zu übernehmen, bevor es die Gegner bemerken.

– Nutzt Tarntechnologie, um unsichtbar zu werden und Fahrzeuge zu übernehmen, bevor es die Gegner bemerken. Ultimo Barricado – Werdet bei Angriffen von Fahrzeugen und Charakteren unverwundbar.

– Werdet bei Angriffen von Fahrzeugen und Charakteren unverwundbar. Lupita – Hinterlässt Feuerspuren, die bei Fahrzeugen und Verbrennungsschaden verursachen und Charaktere ausknocken.

– Hinterlässt Feuerspuren, die bei Fahrzeugen und Verbrennungsschaden verursachen und Charaktere ausknocken. Boxtop – Setzt Pakete ein, die Teammitglieder stärken und Gegnern Explosionsschaden zufügen.

Heldenfahrzeuge:

Sabre (Hanas Fahrzeug) – Setzt eine Klinge ein, die an eurem Fahrzeug entlang befestigt ist, und halbiert damit eure Gegner.

– Setzt eine Klinge ein, die an eurem Fahrzeug entlang befestigt ist, und halbiert damit eure Gegner. The Undisputed (Ultimos Fahrzeug) – Aktiviert einen mächtigen Schild und werdet zu einer unaufhaltsamen Kraft in der Arena.

– Aktiviert einen mächtigen Schild und werdet zu einer unaufhaltsamen Kraft in der Arena. Callisto (Genesis‘ Fahrzeug) – Zündet einen Raketenantrieb für einen Geschwindigkeitsschub, der bei euren Gegnern massiven Schaden anrichtet.

– Zündet einen Raketenantrieb für einen Geschwindigkeitsschub, der bei euren Gegnern massiven Schaden anrichtet. Mr. Sparkles (Tw!nkleR10ts Fahrzeug) – Lasst euch von der Wut mitreißen, während ihr mit jedem Rammer härter trefft.

Nach der Veröffentlichung von „Destruction AllStars“ möchten die Entwickler auch neue Spielmodi und Neuerungen in bestehenden Modi hinzufügen. All diese neuen Inhalte und Features werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Abschließend wurde auch eine Digital Deluxe Edition enthüllt, die folgende Inhalte mit sich bringen wird:

Ein legendärer Charakter-Skin und Fahrzeug-Skin – Lasst euch von der Dunkelheit umschlingen und werdet zur Krähe

Ein Tanz-Emote für Lupita – Lupita zeigt den AllStars, wie man in Rio feiert!

Vier Banner und fünf Avatare – Verleiht eurem Spielerprofil von Anfang an Abwechslung!

10.000 AllStar-Währung – Eine Starthilfe für eure AllStar Anpassungen! AllStar Währung kann durch Online-Spiele verdient werden. Dieser Boost verschafft euch einen Vorsprung beim Tuning eures Fahrzeugs, während ihr den Rest verdient!

Hier sind auch noch einige neue Screenshots zu „Destruction AllStars“:

