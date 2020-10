Fall Guys: Zweite Season ermöglicht einen leichteren Gewinn von Goldenen Kronen

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für den PC und die PS4 erhältlich.

In den Wochen nach dem offiziellen Release für die PS4 und den PC entwickelte sich „Fall Guys: Ultimate Knockout“ schnell zu einem der beliebtesten Multiplayer-Titel überhaupt.

Neben dem sogenannten Ruhm (Kudos), den ihr durch den erfolgreichen Abschluss der Matches einstreichen könnt, umfasst „Fall Guys“ noch eine zweite Ingame-Währung: Die Goldenen Kronen, mit denen beispielsweise exklusive Outfits freigeschaltet werden können. Für Frust sorgte mitunter die Tatsache, dass sich Goldene Kronen lediglich verdienen ließen, indem man ein Match gewann oder bestimmte Stufen des Battle-Pass erreichte.

Dies hatte zur Folge, dass den Spielern mitunter Inhalte, die lediglich in Rahmen von zeitlich begrenzten Events errungen werden konnten, durch die Lappen gingen. Via Twitter wiesen die Entwickler von Mediatonic darauf hin, dass das Studio das Feedback der Spieler zur Kenntnis genommen und in der zweiten Season von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ an der Art und Weise, wie Goldene Kronen verdient werden können, nachgebessert hat.

Wie es heißt, sollen in der zweiten Season 600 Prozent mehr Goldene Kronen vergeben werden. Unklar ist aktuell noch, wie sich diese im Detail verteilen. Denkbar wäre sicherlich, dass zukünftig nicht nur der Sieg in einem Match mit einer Krone belohnt. Darüber hinaus wird spekuliert, dass mit der zweiten Season ausgewählte Herausforderungen Einzug halten, an deren erfolgreichen Abschluss eine Goldene Krone wartet.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Stattdessen sprechen die Macher von Mediatonic lediglich davon, dass „Featured Outfits“ zukünftig von allen Spielern errungen werden können. Auch neue Belohnungen für besonders aktive Spieler werden versprochen. Konkrete Details sind hier aber ebenfalls noch Mangelware.

We've heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we've added over 600% more golden crowns into the Season rewards…

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 30, 2020