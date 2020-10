Ghostrunner: Die überarbeitete Gameplay-Demo im neuen Video präsentiert

Kürzlich wurde die offizielle Gameplay-Demo des Action-Titels "Ghostrunner" einem ausführlichen Update unterzogen. Heute zeigt sich die überarbeitete Demo in einem frisch veröffentlichten Video.

"Ghostrunner" erscheint Ende Oktober.

Aktuell arbeiten die Entwickler von One More Level fieberhaft an der Fertigstellung des Action-Titels „Ghostrunner“.

Zumindest auf dem PC erhalten ausgewählte Nutzer die Möglichkeit, im Rahmen einer überarbeiteten Gameplay-Demo selbst Hand anzulegen und seit Kurzem auch ein neues Level zu bestreiten. Heute zeigen sich „Ghostrunner“ und die neue Demo-Version zum Action-Titel in einem frisch veröffentlichten Video, das wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben.

Umsetzungen für die Next-Generation-Konsolen denkbar

„Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit, eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern“, heißt es zur Geschichte des Action-Titels.

Zum Thema: Ghostrunner: Release-Termin und Trailer mit Spielszenen

Wie die Macher von One More Level im Laufe der Woche anmerkten, ist durchaus denkbar, dass „Ghostrunner“ irgendwann den Weg auf die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 finden könnte. Vorerst konzentriert sich das Studio jedoch auf die Ableger für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4.

Diese erscheinen hierzulande am 27. Oktober 2020.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner