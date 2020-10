Mafia Definitive Edition: Framerate, Auflösung und weitere Details im Performance-Check

Die "Mafia Definitive Edition" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Vor wenigen Tagen feierte der beliebte Open-World-Action-Klassiker „Mafia“ in Form der „Mafia Definitive Edition“ auf den Konsolen und dem PC ein Comeback.

Ergänzend zum Release des Remakes ließen die Technik-Experten von Digital Foundry die obligatorische Performance-Analyse springen, der sich entnehmen lässt, dass die Xbox One X-Version der „Mafia Definitive Edition“ technisch die Nase vorne hat. Sowohl auf der Xbox One X als auch der PlayStation 4 Pro wird die Neuauflage in der nativen 1440p-Auflösung dargestellt. Im direkten Vergleich bietet die Xbox One X-Fassung jedoch mehr Details, eine bessere Darstellung der Schatten sowie eine stabilere Framerate.

Geringere Auflösungen auf den Standard-Konsolen

Auf den Standard-Konsolen liegt die Auflösung etwas niedriger. Während es auf der PlayStation 4 native 1080p sind, müssen sich Xbox One-Spieler mit 900p arrangieren. Hinsichtlich der Framerate werden auf allen Konsolen 30FPS angepeilt und mal mehr, mal weniger stabil erreicht. Besonders gelobt wird das Lighting der „Mafia Definitive Edition“, das euch schon jetzt einen Eindruck von dem vermitteln soll, was auf den Konsolen der nächsten Generation möglich sein wird.

„Alles in allem ist dies ein technisch beeindruckendes Remake des ursprünglichen Mafias mit einigen oft atemberaubenden grafischen Eindrücken. Auf den Current-Gen-Konsolen kann die Performance ein wenig stocken, aber die Mafia-Reihe hat noch nie so gut ausgesehen. Es ist vier Jahre her, dass Mafia 3 auf den Systemen der aktuellen Generation veröffentlicht wurde, und das Upgrade ist spürbar“, so Digital Foundry weiter.

„Stark verbesserte Reflexionen sowie die gesamte Beleuchtung sind die herausragenden Merkmale – und die Zukunft für die Serie sieht vielversprechend aus. Was heute gut aussieht und gut läuft – besonders auf der Xbox One X – ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Eine Verbesserung der Auflösung, der Bildrate oder beider würde sich für dieses Spiel als transformativ erweisen, und ich frage mich, ob sich PS5- und Series X-Upgrades in Arbeit befinden“, heißt es abschließend.

Weitere Details zu diesem Thema entnehmt ihr dem angehängten Video. Die „Mafia Definitive Edition“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

