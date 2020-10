Star Wars Jedi Fallen Order: Insider deutet den Release zusätzlicher Inhalte an

Bekommt " Star Wars: Jedi Fallen Order" zusätzliche Inhalte spendiert?

In der Vergangenheit wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts mehrfach drauf hin, dass das Unternehmen in „Star Wars: Jedi Fallen Order“ den Beginn einer neuen Franchise sieht.

Unklar ist allerdings weiterhin, wie es mit dem Science-Fiction-Abenteuer weitergehen wird. Schenken wir den Angaben des für gewöhnlich gut informierten Industrie-Insiders „Shinobi602“ Glauben, dann könnten uns weitere Inhalte zu „Star Wars: Jedi Fallen Order“ ins Haus stehen. Darauf weist der Insider in einem aktuellen Tweet hin, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen.

Somit kann aktuell nur spekuliert werden, was „Shinobi602“ mit den neuen Inhalten im Detail meint. Könnten möglicherweise klassische DLCs oder Download-Erweiterungen zu „Star Wars: Jedi Fallen Order“ geplant sein? Oder arbeitet Respawn Entertainment vielleicht an einer Umsetzung beziehungsweise einem technischen Upgrade für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5?

Electronic Arts und Respawn Entertainment wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um „Star Wars: Jedi Fallen Order“ bisher nicht äußern. Allerdings verdichteten sich in den letzten Monaten die Hinweise, dass hinter verschlossenen Türen bereits an einem Nachfolger für den PC und die neuen Konsolen gearbeitet wird. Gut möglich also, dass im Zuge des Ganzen auch der erste Ableger noch einmal neu aufgelegt wird.

Warten wir die weitere Entwicklung der nächsten Monate ab. „Star Wars: Jedi Fallen Order“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Indeed, ones I intend to replay at least once more. Plus more content coming down the pipe for DOOM and Jedi Fallen Order.

— Shinobi602 (@shinobi602) October 1, 2020