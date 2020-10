Borderlands 3: „Arms Race“-Modus soll den Shooter komplett auf den Kopf stellen

Die zuständigen Entwickler von Gearbox Software arbeiten derzeit an neuen Inhalten für den Loot-Shooter „Borderlands 3“. Darunter befindet sich auch ein neuer Spielmodus namens „Arms Race“, mit dem die Entwickler jeder Waffe in einer interessanten Art und Weise Bedeutung geben möchten.

Ein komplett neues Spielgefühl

In einem aktuellen Interview mit GameSpot sprachen die Entwickler über den „Arms Race“-Modus, der als Standalone zur Verfügung gestellt wird. Allzu sehr ins Detail wollte man jedoch noch nicht gehen.

„Unser Ziel mit Arms Race ist es das Waffenspiel in unserem Spiel der Millionen Waffen wirklich bedeutend zu machen“, betonte der Lead Level Designer Graeme Timmins. „Und ich könnte stundenlang über den Spielmodus reden. Ich freue mich sehr auf ihn, aber wir müssen noch warten. Ich kann sagen, dass er seine eigene Umgebung hat und belasse es dabei.“

Auch Gearbox-CEO Randy Pitchford hat betont, dass sich „Borderlands 3“ durch „Arms Race“ wie ein „komplett neues Spiel“ anfühlt. „Die Art, wie es sich für mich anfühlt, wenn ich es spiele, ist wie ‚Verdammt. Dies verändert alles.‘ Und ich denke, dass dies eine Menge Spaß sein wird“, sagte Pitchford im Weiteren.

„Ich denke, dass wir einige der Leute, die womöglich nur in narrative Erfahrungen interessiert sind, verlieren könnten. Aber die Leute, die den Rollenspiel-Loot und die Ausrüstungskampferfahrung lieben und vielleicht auch die Leute, die komplett andere Spiele spielen … ich habe das Gefühl, dass Call of Duty-Leute vorbeischauen werden und sagen: ‚Warte mal. Was ist das?‘ Selbst einige Battle Royale-Leute werden sagen: ‚Das klingt interessant. Ich möchte das ausprobieren.‘ Es ist kein Battle Royale-Spiel. Wir machen das also nicht.“

Konkrete Informationen zu „Arms Race“ sollen voraussichtlich im Laufe dieses Monats enthüllt werden. Sobald die Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Für die PlayStation 5 und die Xbox Series X wird Gearbox Software auch ein kostenloses Upgrade anbieten, das sowohl die Auflösung als auch die Bildrate verbessern wird.

