NHL 21: Vorbesteller erhalten den exklusiven „NHL 94 Rewind“-Modus

Electronic Arts und EA Vancouver werden bereits am 16. Oktober 2020 die Eishockeysimulation „NHL 21“ für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlichen. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass die Vorbesteller auch einen exklusiven Spielmodus spendiert bekommen. Dabei handelt es sich um den „NHL 94 Rewind“-Modus, der ab dem 30. Oktober 2020 zur Verfügung stehen soll.

Bei „NHL 94 Rewind“ handelt es sich um einen Modus im Retrostil, der die heutigen Teams und Spieler in einen klassischen Pixellook versetzt. Somit kann man 16-bit-Grafiken mit 2D-Sprites und vereinfachten Spielmechaniken erwarten, die Fans der Reihe in Nostalgie schwelgen lassen sollten.

Mehr zum Thema: NHL 21 . Gameplay-Trailer stellt neue Tricks, verbesserte KI und mehr vor

Mit „NHL 21“ bekommen die Spieler den neuesten Teil der Sportspielreihe zu Gesicht, wobei die Entwickler die Kreativität und den Einfallsreichtum der Spieler fördern möchten. Der Be A Pro-Modus wurde erweitert, sodass man die neuen Funktionen nutzen kann, um selbst zum Superstar zu werden. Brandneue Moves, Dekes, Tricks und Ausweichmanöver sollen einem im Angriff alle Möglichkeiten bieten.

Weitere Nachrichten zu „NHL 21“ kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

