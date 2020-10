Tomb Raider 2: Star gibt Update zum kommenden Film

"Tomb Raider" mit Alicia Vikander in der Hauptrolle lief 2018 in den deutschen Kinos.

Mit der Videospiel-Adaption „Tomb Raider“ gelang Warner Bros. zwar nicht der ganz große Wurf an den Kinokassen, dennoch war der Film erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu bekommen. Bei einem Budget von vermutlich 90 Millionen US-Dollar spielte der Film international insgesamt über 273 Millionen US-Dollar ein (via The Numbers). Jüngst gab Hauptdarstellerin und Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ein kleines Update zur Produktion des nächsten Leinwand-Abenteuers der Games-Ikone.

Drehbeginn womöglich im kommenden Jahr

Genauer war Vikander, wie unter anderem Entertainment Weekly berichtet, zu Gast in der Sendung Good Morning America, um über ihren neuen Film „The Glorias“ zu sprechen. Dabei kam die Rede ebenfalls kurz auf den aktuellen Stand der Dinge des bereits im vergangenen Jahr angekündigte „Tomb Raider 2“. Diesbezüglich sagte die Schauspielerin:

„Der Plan sah vor, dass wir dieses Jahr mit der Produktion beginnen, doch wegen der [Pandemie]-Situation ist jetzt natürlich alles ganz anders. Wir sind immer noch in Diskussionen darüber, also hoffe ich, dass wir möglicherweise nächstes Jahr dazu übergehen können.“

Wie viele Hollywood-Produktionen zur Zeit ist somit natürlich auch „Tomb Raider 2“ von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen. Ursprünglich sollte der Film bereits am 19. März 2021 weltweit in den Kinos starten, doch dieser Termin wird nicht gehalten werden können. Wann der Film, der von Regisseur Ben Wheatly („Free Fire“) inszeniert werden wird, nun in die Lichtspielhäuser kommen soll, ist gegenwärtig noch unbekannt. Vorstellbar wäre, sollte der neue Zeitplan eingehalten werden können, eventuell ein Kinostart im Jahre 2022.

Wie gefiel euch der erste Film und freut ihr euch auf Lara Crofts Leinwand-Comeback in „Tomb Raider 2“?

