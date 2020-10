Cyberpunk 2077: Schon vor dem Launch – Karte der Spielwelt aufgetaucht

"Cyberpunk 2077" erscheint im November.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wird „Cyberpunk 2077“, das neueste Werk der „The Witcher“-Macher von CD Projekt, im kommenden Monat endlich für die Konsolen und den PC erscheinen.

Wie bereits vor einer ganzen Weile bekannt gegeben wurde, werden der physischen Version des Rollenspiels kleinere Extras beliegen. Neben drei Postkarten befindet sich darunter auch eine Stoffkarte der Spielwelt. Zu dieser erreichte uns schon heute ein Schnappschuss, der uns einen Blick auf die Spielwelt von „Cyberpunk 2077“ ermöglicht. Zu sehen sind unter anderem die Viertel Westbrook, Santo Domingo, Heywood, Pacifica, Watson und City Center.

Technisches Upgrade für die Next-Generation-Konsolen geplant

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von CD Projekt an umfangreichen technischen Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 und Xbox Series X, die bisher keinen konkreten Termin spendiert bekamen. Stattdessen ist lediglich von einem Release im Jahr 2021 die Rede.

„Cyberpunk 2077“ verschlägt euch in die virtuelle Metropole Night City, in der Gewalt und der Einsatz von Waffen zum Alltag gehören. In der Rolle des Protatonisten V, der sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht, erlebt ihr laut offiziellen Angaben ein Abenteuer, in dem ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung nehmen könnt.

Dank der offenen Charakter-Entwicklung ist es zudem möglich, auf zahlreiche Fertigkeiten zurückzugreifen und einen Helden nach eigener Vorstellung zu erschaffen.

