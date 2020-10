DiRT 5: Video stellt den Vorbesteller-Bonus vor

So sieht der Vorbesteller-Bonus aus.

In wenigen Wochen kommt „DiRT 5“ auf den Markt. Und auch Codemasters verfolgt offenbar das Ziel, die Kunden schon vor der Veröffentlichung des fertigen Spiels eine Bestellung tätigen zu lassen. Als Belohnung winkt ein Preorder-Bonus, der euch den Ford F-150 Raptor beschert. Er ist Teil des sogenannten „Ford F-150 Raptor PreRunner DeBerti Design“-DLCs.

Wie das Zusatzgefährt optisch in Erscheinung tritt, zeigt ein heute veröffentlichtes Video, das sich dem Vorbesteller-Bonus widmet. Zu sehen sind einige kurze Spielszenen mit dem Ford F-150 Raptor im rot-blauen Gewand.

DiRT 5 vorbestellen:

„DiRT 5“ erscheint am 6. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Später folgen aktualisierte Versionen für die Konsolen der nächsten Generation – also für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Auf der neuen Hardware wird eine 120 FPS-Option geboten. Gefahren werden kann auf „70 einzigartigen Strecken an 10 Orten“ dieser Welt.

Zum Thema

Vor einigen Tagen sickerte durch, dass die Speicherdaten von „DiRT 5“ bei einem Umstieg auf die PS5-Fassung nicht übertragen werden. Lediglich die Playgrounds-Kreationen können generationsübergreifend genutzt werden. Wollt ihr vor dem Launch mehr über „DiRT 5“ erfahren, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht.

