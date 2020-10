PS Plus: Oktober-Spiele ab morgen – September-Angebot noch verfügbar

Noch könnt ihr "Street Fighter 5" ohne Zusatzkosten laden.

Seit der vergangenen Woche steht fest, welche Spiele im Oktober in die Instant Games-Collection von PlayStation Plus aufgenommen werden. Ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr ab morgen „Need for Speed Payback“ und „Vampyr“.

Gleichzeitig verschwinden die Spiele, die für den inzwischen vergangenen September zur Verfügung gestellt wurden. Noch bis Dienstag herunterladen könnt ihr demnach „PlayerUnknown’s Battlegrounds“ und „Street Fighter“.

Wie gewohnt gilt: Habt ihr die Spiele einmal für 0 Euro „gekauft“, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Vorausgesetzt wird dafür lediglich eine laufende PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PlayStation Plus im September 2020

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Veröffentlicht am 7. Dezember 2018

Metascore: 72

User-Score: 3.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Street Fighter 5

Veröffentlicht am 16. Februar 2016

Metascore: 77

User-Score: 3.6

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die PS Plus-Spiele für Oktober 2020 werden am morgigen Dienstag gegen Mittag freigeschaltet. Wir werden euch rechtzeitig daran erinnern.

Falls ihr noch kein PlayStation Plus besitzt und nicht so recht wisst, welche Vorteile eine Mitgliedschaft bietet: Als Kunde erhaltet ihr nicht nur die Spiele der Instant Games Collection, darunter die Games für September und Oktober. Ergänzend könnt ihr auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen, bekommt reichlich Cloud-Speicher und profitiert von regelmäßige Rabatten und speziellen Aktionen wie Betas und Demos.

Die Jahresmitgliedschaft bei PS Plus schlägt mit rund 60 Euro zu Buche und kann unter anderem bei Amazon geordert werden. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

