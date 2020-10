PS5 vs. Xbox Series X: Microsoft wird seinen Marktanteil vergrößern, meint Pachter

Gibt wieder einmal seine Meinung zum Besten: Analyst Michael Pachter.

Passend zum nahenden Start der neuen Konsolen-Generation erscheint auch der bekannte Analyst Michael Pachter wieder auf der Bildfläche und versorgt uns mit entsprechenden Prognosen.

Im Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von Gamingbolt ging Pachter auf die Marktentwicklung der kommenden Jahre ein und wies darauf hin, dass Microsoft nach den Rückschlägen mit der Xbox One wieder in der Lage sein wird, seinen Marktanteil zu vergrößern. Eine Entwicklung, die Pachter laut eigenen Angaben sowohl auf die günstige Xbox Series S als auch Angebote wie den Xbox Game Pass zurückführt.

Xbox Series S könnte früh den Massenmarkt erschließen

Zur Xbox Series S, die laut Pachter schnell den Massenmarkt erschließen könnt, führte Pachter aus: „Es wird wirklich interessant sein zu sehen, was mit dieser billigeren Xbox passiert, da die Kaufabsicht für sie derzeit noch gering ist. Vor allem, weil ich denke, dass es ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, dass nur ein Drittel der Teraflops der Series X geboten wird. Und ich weiß nicht einmal, was ein Teraflop ist. Also weiß ich nicht, worauf es ankommt. “

Zum Thema: PS5 vs Xbox Series X: Spieler mehr an der Sony-Konsole interessiert

„Was ich verstehe ist, dass die Series S Spiele der nächsten Generation abspielen wird, nur nicht mit 4K und 240fps oder was auch immer“, so Pachter weiter. „Und ich würde sagen, dass mehr als zwei Drittel der Gaming-Haushalte immer noch keinen 4K-Fernseher haben. Wenn ich also keinen 4K-Fernseher habe, interessiert mich der High-End-Fernseher nicht wirklich, es sei denn, ich kaufe einen neuen TV – denn selbst auf 1080p sehen die Spiele umwerfend aus.“

„Ich gehe also davon aus, dass der Preis ein Unterscheidungsmerkmal sein könnte, obwohl Early-Adopter und Hardcore-Fans derzeit kein all zu großes Interesse zu haben scheinen.“

Sony kann auf eine loyale Fan-Basis bauen

Ein weiterer Faktor sind laut Pachter Angebote wie der Xbox Game Pass, mit dem Microsoft weitere Kunden gewinnen könnte. Aufgrund der loyalen Fan-Basis in Japan und Europa sei jedoch damit zu rechnen, dass die PlayStation 5 die Nase im Endeffekt weiter vorne haben wird. Pachter ergänzte: „Ich erwarte, dass der Xbox Game Pass das Xbox-Publikum vergrößern wird. Ich denke, dass für 40 US-Dollar pro Monat mit Game Pass, Xbox Live Gold und einer Xbox-Konsole Marktanteile erzielt werden.“

Zum Thema: PS5: So viel SSD-Speicher soll zur freien Nutzung zur Verfügung stehen – Gerücht

„Ich würde also sagen, dass Xbox im besten Fall 45 Prozent des Marktes einnehmen wird, während Sony 55 Prozent behält. Und im schlimmsten Fall werden es 60/40. Microsoft wird es schwer haben, über 50 Prozent zu erzielen, da Sony in Japan und Europa eine großartige Marke und treue Fans hat. Ich denke, sie werden einige dieser Kunden mit der günstigeren Xbox gewinnen, einige mit dem Game Pass, einige mit der Übernahme von Bethesda, einige mit den weiteren Übernahmen, die sie getätigt haben. Aber es wird ihnen schwer fallen, insgesamt über 50 Prozent zu erreichen“, so Pachter abschließend.

Die PlayStation 5 wird am 12. November 2020 in Nordamerika und am 19. November 2020 in Europa veröffentlicht. Die Xbox Series X hingegen erscheint am 10. November 2020 weltweit.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5