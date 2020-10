FIFA 21: Deadline Day-Paket für frühe Spieler

Zum Launch sichern sich Spieler, die sich unmittelbar mit "FIFA 21" beschäftigen, das sogenannte Deadline Day-Paket, das sich aus einem "Team of the Week"-Spieler-Item sowie aus "FIFA Ultimate Team Ones To Watch Leih-Items" zusammensetzt.

Holt euch das Deadline Day-Paket.

Am Freitag kommt „FIFA 21“ auf den Markt. Gefeiert wird der Launch von Electronic Arts mit einem Deadline Day-Paket, das alle Käufer, die bis zum 10. Oktober 2020 um 08:59 Uhr deutscher Zeit in die Vollversion auf PS4, Xbox One oder PC einsteigen, erhalten.

Zu den Bestandteilen des Paketes zählen ein nicht tauschbares „Team of the Week“-Spieler-Item sowie die „FIFA Ultimate Team Ones To Watch Leih-Items“. Eine FAQ-Übersicht zu den Boni für frühe Spieler findet ihr auf der offiziellen Seite von Electronic Arts.

Details zum Gratis-Upgrade

In der heutigen Pressemeldung erinnert der Publisher noch einmal daran, dass Käufer der Current-Gen-Fassungen von „FIFA 21“ kostenlos auf die Versionen für PS5 oder Xbox Series X aufrüsten können, wobei beim Upgrade kein Wechsel von der PlayStation zur Xbox oder umgekehrt möglich ist.

„Alle Fortschritte oder Inhalte, die innerhalb des FIFA 21 Ultimate Teams erzielt oder erworben wurden (einschließlich Spieler, Gegenstände, Münzen, FIFA-Punkte, Spielstatistik und Platzierung in der Rangliste), sowie alle Fortschritte bei Volta Football werden auf die PlayStation 5 oder Xbox Series X übertragen“, so Electronic Arts. Nähere Details zum „Beide-Versionen-Anspruch“ findet ihr in einer FAQ.

Zum Thema

Erscheinen wird „FIFA 21“ weltweit am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Next-Gen-Fassungen folgen zum Launch der neuen Konsolen. Falls ihr vor dem Kauf wissen möchtet, ob die Investition gerechtfertigt ist, dann werft einen Blick auf die bisherigen Test-Wertungen. Mehr zu „FIFA 21“ erfahrt ihr in unserer News-Übersicht zum Fußballspiel.

