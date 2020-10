Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Grafikvergleich und reichlich Gameplay

Nach der gestrigen Ankündigung von "Need for Speed Hot Pursuit Remastered" steht ein Grafikvergleich zur Verfügung. Auch ein zehn Minuten langes Gameplay-Video kann angeschaut werden.

Das Remaster kommt am 6. November 2020 auf den Markt.

Electronic Arts machte am gestrigen Abend die baldige Veröffentlichung von „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ offiziell. Damit erwartet euch eine überarbeitete Fassung des aus dem Jahre 2010 stammenden Rennspiels.

Falls ihr keine bahnbrechenden Unterschiede zwischen dem Remaster und dem Original feststellen könnt, liegt dieser Umstand vielleicht an der Tatsache, dass ihr zuletzt die PC-Version von „Need for Speed Hot Pursuit“ gespielt habt. Denn die Neuauflage und die einstige Version für den Rechenknecht sind sich recht ähnlich, wie ein aktueller Videovergleich nahelegt.

Remaster und Original im Vergleich

Der YouTuber Crowned brachte einen Side-by-Side-Vergleich in den Umlauf, in dem ähnliche Szenen mit den gleichen Fahrzeugen gegenübergestellt werden. Gespielt werden die gleichen Missionen auf den gleichen Straßen. Obwohl die Szenen zunächst mit einem Vergleich zwischen dem PC-Remaster, dem PC-Original und der Xbox 360-Fassung beginnen, konzentrieren sie sich recht schnell auf ein PC vs. PC-Duell.

Den Angaben von EA zufolge bringt das Remaster von „Need for Speed Hot Pursuit“ qualitativ hochwertigere Modelle mit sich, was sich an den Fahrzeugen durchaus bemerkbar macht. Die Karosserien neigen dazu, die Umwelt um sie herum genauer und schärfer zu reflektieren. Außerdem trägt die aktualisierte Beleuchtung dazu bei, die Details im Remaster besser sichtbar zu machen.

Viele andere Elemente wie Straßentexturen, Büsche und Bäume wirken im Remaster kaum besser als im PC-Original. Solltet ihr hingegen die Konsolenversion von „Need for Speed Hot Pursuit“ kennen, werden euch die Überarbeitungen wahrscheinlich deutlicher auffallen.

Den Videovergleich könnt ihr euch nachfolgend anschauen. Darunter ist ein Gameplay-Video eingebettet, das sich dem alten/neuen Rennspiel etwa zehn Minuten lang widmet. Erscheinen wird „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ am 6. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

