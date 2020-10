PS5 vorbestellen: Insider spricht von einer dritten Welle

Nicht alle Interessenten können die PS5 am 19. November 2020 in den Händen halten. Die Kaufabsichten übersteigen das Angebot.

In den vergangenen Wochen war es eine Herausforderung, eine erfolgreiche Vorbestellung der PS5 abzuschließen. Vorteile hatten alle jene Spieler, die nach dem jüngsten PS5-Showcase wach blieben und die Produktseiten der großen Händler im Auge behielten. Nach Mitternacht waren die PS5 und PS5 Digital Edition über Stunden hinweg vorbestellbar.

Die zweite Welle hingegen sorgte selbst bei großen Händlern wie Media Markt und Saturn für zusammenbrechende Systeme.

Dritte Welle im Oktober?

Doch wird es eine dritte Welle geben, in deren Rahmen die Interessenten eine PS5 vorbestellen können? Seit Tagen wird darüber gemunkelt. Mittlerweile mischte sich der Insider Roberto Serrano in die Diskussionen ein. Laut seiner Aussage könnt ihr Mitte Oktober noch einmal euer Glück versuchen. Dabei gibt es allerdings einen Haken: Mit einer Lieferung im November sollten die Nachzügler nicht mehr rechnen.

„Eine neue Welle von PS5-Vorbestellungen sollte bald im Oktober weltweit offiziell verfügbar sein. Aber denkt daran: Die Bereitstellung am ersten Tag ist möglicherweise nicht garantiert“, so Serrano.

Der Insider geht von drei Auslieferungszeiträumen aus:

Vorbestellungen bis 17. September: Auslieferung am Launch-Tag der PS5

Vorbestellungen bis 30. September: Auslieferung Ende November bis Anfang Dezember

Vorbestellungen bis Mitte Oktober: Auslieferung Ende Dezember bis Anfang Januar

Sollte Serrano mit seinen Aussagen richtig liegen, bekommen die bisher leer ausgegangenen Interessenten zwar vor dem Launch der PS5 eine Möglichkeit, die neue Konsole vorzubestellen. Doch kann es passieren, dass die Next-Gen-Erfahrungen nicht mehr an den Weihnachtsfeiertagen genossen werden können.

Offizielle Angaben zu einer erneuten Preorder-Welle gibt es nicht. Auch legten Aussagen aus dem Handel nahe, dass vorerst keine weiteren Bestellungen angenommen werden.

So schrieb Media Markt auf der offiziellen Seite kürzlich: „Vielen Dank an alle, die eine Vorbestellung für PS5 aufgegeben haben. Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind.“ Auch sieht es nicht danach aus, dass am Launch-Trag der PS5 viele Exemplare im stationären Handel verweilen werden.

Alternativ könnt ihr den Kauf einer Xbox Series S in Erwägung ziehen, die bisher offenbar auf wenig Interesse stößt. Die abgespeckte Hardware von Microsoft ist mit rund 299,99 Euro vergleichsweise günstig. Doch müssen Käufer in technischer Hinsicht einige Abstriche hinnehmen.

Die PS5 kommt am 19. November 2020 in zwei Editionen in den Handel. Sie kosten 399,99 und 499,99 Euro. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

