Watch Dogs Legion: Kein Pay2Win – Details zu den Mikrotranskationen

"Watch Dogs Legion" erscheint Ende Oktober.

In wenigen Wochen wird das Open-World-Action-Adventure „Watch Dogs Legion“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Wie bereits vor einer Weile bestätigt wurde, wird „Watch Dogs Legion“ Mikrotransaktionen beziehungsweise Ingame-Käufe unterstützen. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Open-World-Abenteuers nannte Ubisoft konkrete Details zu den Mikrotransaktionen und versicherte, dass von Pay2Win-Mechaniken bewusst Abstand genommen wurde. Stattdessen beschränken sich die Ingame-Käufe von „Watch Dogs Legion“ auf kosmetische Inhalte und besondere Agenten.

Outfits, Agenten und mehr

Die WD-Credits, so der Name der Premium-Währung in „Watch Dogs Legion“, können zum Wechselkurs von 100 WD-Credits zu einem Euro beziehungsweise US-Dollar erworben und in verschiedene Ingame-Extras investiert werden. Im Ingame-Shop des dritten „Watch Dogs“-Abenteuers warten laut offiziellen Angaben optionale kosmetische Extras, ETO-Packs, Sammelkarten oder exklusive Agenten.

Die im Ingame-Shop angebotenen Agenten liefern euch exklusive Outfits, neue Masken, weitere kosmetische Inhalte sowie einzigartige Persönlichkeiten mit entsprechenden Fertigkeiten. Nach dem Kauf sind die Fertigkeiten, Waffen und Agenten in der Spielwelt von „Watch Dogs Legion“ zu finden. Wie Ubisoft klar stellte, werden im Ingame-Shop zwar Agenten mit neuen Fertigkeiten angeboten, im Vergleich mit den im Spiel rekrutierten Agenten warten hier allerdings keine spielerischen Vorteile.

Zum Thema: Watch Dogs Legion: Trailer, Details zur Post-Launch-Unterstützung und massig Gameplay

„Watch Dogs: Legion“ wird am 29. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Im Laufe des kommenden Monats werden zudem die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 mit technisch optimierten Umsetzungen bedacht.

Wie Ubisoft im Laufe der Woche einräumte, wird der Online-Multiplayer nicht zum Launch von „Watch Dogs: Legion“ bereit stehen. Stattdessen wird die Mehrspieler-Komponente in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht, das am 3. Dezember 2020 veröffentlicht wird.

Quelle: Ubisoft (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Watch Dogs Legion