Worms Rumble: Finaler Releasetermin und Start der Open-Beta verkündet

Am heutigen Abend kündigte Team17 nicht nur eine offene Beta zum Battle-Royal-Titel "Worms Rumble" an. Darüber hinaus wurde der finale Releasetermin des Titels bekannt gegeben.

"Worms Rumble" erscheint Anfang Dezember.

Mit „Worms Rumble“ kündigten die Verantwortlichen von Team17 im Juli dieses Jahres einen neuen Ableger der „Worms“-Reihe an.

Spielerisch gehen die Entwickler dabei neue Wege und liefern einen „Worms“-Titel ab, in dem 32 Spieler in Echtzeit und in klassischer Battle-Royal-Manier um den Sieg kämpfen. Wie Team17 am Abend bekannt gab, wird „Worms Rumble“ vor dem Release in einer offenen Beta getestet, die am 6. November 2020 auf der PlayStation 4 sowie dem PC an den Start gebracht wird und genau wie die Vollversion das Crossplay-Feature unterstützt.

Der finale Releasetermin steht

Neben der Open-Beta wurde heute auch der finale Releasetermin von „Worms Rumble“ angekündigt. Laut Team17 wird der neueste Ableger der „Worms“-Reihe ab dem 1. Dezember 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von einem passenden Trailer.

Zum Thema: Worms Rumble: Battle-Royal-Ableger mit Trailer und ersten Details angekündigt

„Wählt aus einem Arsenal voller Lieblingswaffen: Bazooka, Schrotflinte und der Schafwerfer sind genauso dabei wie ganz neue Knaller, mit denen ihr euren wirbellosen Widersachern einheizen könnt. Passt euren Wurm an, wie es euch gefällt, nehmt an Herausforderungen teil oder erlebt saisonale Events. Und hört nie auf, im Labor zu experimentieren, denn dies ist ein ganz neues Worms“, so Team17 weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Worms Rumble