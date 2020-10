Bugsnax: Gold-Status & Releasetermin bestätigt – Entwickler stellen die Sprecher vor

Am Nachmittag stellten die Entwickler von Young Horses die Synchronsprecher ihres neuen Projekts "Bugsnax" vor. Darüber hinaus wurden der Gold-Status und der Releasetermin des kreativen Abenteuers verkündet.

"Bugsnax" erscheint im November.

Im Rahmen des großen PS5-Games-Showcase im Juni dieses Jahres kündigten die „Octodad: Dadliest Catch“-Macher von Young Horses mit „Bugsnax“ ihr neuestes Projekt an.

Wie das Studio heute bekannt gab, erreichte „Bugsnax“ offiziell den Gold-Status. Dies bedeutet in der Praxis, dass die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sind und das kreative Abenteuer wie geplant erscheinen kann. In Europa wird „Bugsnax“ ab dem 12. November 2020 für den PC (über den Epic Games Store) und die PlayStation 4 erhältlich sein. Die PS5-Version folgt zum hiesigen Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020.

Zum Thema: Bugsnax: Frischer Gameplay-Trailer zum abgedrehten First-Person-Adventure enthüllt

Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten die Verantwortlichen von Young Horses die Sprecher vor, die den verschiedenen Charakteren in der Welt von „Bugsnax“ Leben einhauchen werden. Laut den Entwicklern fielen die entsprechenden Arbeiten deutlich aufwändiger aus als noch bei „Octodad: Dadliest Catch“. Daher entschloss sich das Studios dazu, bei den Arbeiten an der Synchronisierung auf externe Unterstützung zu setzen.

„Schließlich haben wir Brightskull für das Casting, die Synchronregie und sogar das Audio-Mastering mit ins Boot geholt. Mit ihrer Hilfe haben wir dann für das Casting Material vorbereitet, das den Sprechern vermitteln sollte, was die einzelnen Charaktere in den verschiedensten Gemütslagen typischerweise sagen“, so die Macher.

Anbei eine Übersicht über die involvierten Synchronsprecher.

Die Sprecher von Bugsnax in der Übersicht

Wambus Troubleham – Fred Tatasciore (Overwatch)

Wiggle Bigglebottom – Kenna Ramsey

Chandlo Funkbun – Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man)

Filbo Fiddlepie – Max Mittelman (Saitama in One Punch Man)

Gramble Gigglefunny – Sam Riegel (Duck Tales)

Shelda Smellywag – Debra Wilson (Jedi: Fallen Order)

Floofty Fizzlebean – Casey Mongillo (Evangelion)

Eggabell Batternugget – Fryda Wolff (Loba in Apex Legends)

Beffica Winklesnoot – Cassandra Lee Morris (Persona 5)

Snorpy Fizzlebean – Roger Craig Smith (Sonic the Hedgehog)

Cromdo Face – Rick Zieff (Terminator 3)

Clumby Clumbernut – Barbara Goodson (Rita Repulsa)

Elizabert Megafig – Helen Sadler (Battlefront)

Triffany Lottablog – Haviland Stillwell (Devil May Cry 5)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bugsnax