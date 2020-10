GTA Online: In dieser Woche mit dreifachen Belohnungen in Verwandlungsrennen und mehr

Am Abend stellte Rockstar Games die Extras und Boni vor, auf die sich "GTA Online"-Spieler in dieser Woche freuen dürfen. Geboten wird unter anderem die Möglichkeit, bei Verwandlungsrennen die dreifache Anzahl an Belohnungen abzustauben.

"GTA Online" wurde in dieser Woche mit neuen Boni bedacht.

Am frühen Donnerstag Abend stellten die Entwickler von Rockstar Games die Extras und Boni vor, die die „GTA Online“-Community in den kommenden Tagen abstauben kann.

Wer sich an Kontaktmissionen wagt, kann sich in dieser Woche beispielsweise auf die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar freuen. Bei den Verwandlungsrennen wird euch sogar die dreifache Menge an Belohnungen eingeräumt. Des Weiteren verdienen Mitarbeiter und Bodyguards mit sofortiger Wirkung die dreifachen Gehälter.

Während das „Fruit“-T-Shirt mit der Aufschrift „THINK simple“ kostenlos für das Spielen bis zum 14. Oktober 2020 vergeben wird, stellt der Lampadati Tigon aus dem Los Santos Summer Special in den nächsten Tagen den Hauptpreis am Glücksrad dar. Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche natürlich ebenfalls auf ihre Kosten.

Im Bereich der Fahrzeuge warten 40 Prozent auf den Blista Kanjo und den Dinka Sugoi sowie 30 Prozent Rabatt auf den JB700W und den Maxwell Vagrant. Bei den Laserwaffen können 40 Prozent beim Kauf des Up-n-Atomisierers, des Witwenmachers und des Unheiligen Höllenboten eingespart werden.

Anbei eine Übersicht über die aktuellen Extras für Prime-Nutzer.

Die Extras für Prime-Nutzer im Detail

Prime-Gaming-Boni: Ein einmaliger Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA-Dollar für alle Spieler, die ihr Amazon-Konto mit dem Rockstar Games Social Club verknüpfen, sowie ein zusätzlicher Bonus von 200.000 GTA-Dollar fürs Spielen in dieser Woche

Prime-Gaming-Rabatte: 80 Prozent auf die P-45 Nokota und den FH-1 Hunter sowie den Nachtclub in Vespucci kostenlos

„GTA Online“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

