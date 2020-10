PS5: Microsoft zieht Konter wieder zurück

Seit gestern wissen wir, welche Schritte notwendig sind, um die PS5 von der stehenden in die liegende Position zu bringen. Microsofts Antwort auf Twitter verpuffte recht schnell.

Auch Sony kann gut sticheln.

Vielleicht erinnert ihr euch an das legendäre Video von Sony, in dem Shuhei Yoshida und Adam Boyes zeigen, wie die Weitergabe von gebrauchten PS4-Spielen funktioniert. Zuvor sorgte Microsoft mit sehr tiefgreifenden DRM-Plänen, die später zurückgenommen wurden, für Negativschlagzeilen.

Sieben Jahre nach dem Video wollten die Redmonder offenbar für einen Konter sorgen. Nach dem gestrigen Teardown-Video zur PS5 , in dem das Innenleben der Konsole gezeigt wurde, brachte Microsoft auf Twitter zwei Bilder in den Umlauf, die zeigen sollten, wie die Xbox Series X von der stehenden in die liegende Position versetzt wird.

Damit reagierte das Unternehmen auf den Standfuß der PS5, der abnehmbar ist und abhängig von der Positionierung an den vorgesehenen Stellen angebracht werden muss – was in einigen Sekunden erledigt sein sollte.

Tweet wieder entfernt

Während das Sharing-Video zur PS4 legendär wurde, verpuffte der Konter von Microsoft schon am ersten Tag. Die Redmonder hatten eines übersehen: Zwar kann die Xbox Series X problemlos auf die Seite gelegt werden. Doch ist auf dem entsprechenden Bild, das die Redmonder auf Twitter verbreiteten, weiterhin der Standfuß zu sehen, was Sonys Lösung am Ende ausgeklügelter wirken lässt. Das Resultat: Der Tweet wurde wieder entfernt.

In den vergangenen Monaten sorgte Microsoft regelmäßig für kleinere Sticheleien, auch wenn Microsofts Phil Spencer der Ansicht ist, dass so etwas nicht produktiv ist. Im Juli dieses Jahres erklärte er: „Wir sollten uns auf diese Branche, die wir lieben, konzentrieren und ihr weiteres Wachstum beobachten. […] Wenn wir Energie einsetzen möchten, dann sollten wir sie in diese Dinge investieren, nicht für ‚mein Stück Plastik ist besser als dein Stück Plastik‘. Ich glaube nicht, dass das ein produktives Gespräch ist“, so seine Worte.

Erscheinen werden die Xbox Series X und PS5 im kommenden November. Der anfängliche Erfolg der neuen Konsolen hängt in erster Linie von der lieferbaren Menge ab. In beiden Fällen erfolgte ein zügiger Ausverkauf.

