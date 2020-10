PS5: Teardown-Video ist ein großer Erfolg

Bekommt er sie wieder zusammengebaut?

Wenige Wochen vor dem Launch der PS5 begann Sony am gestrigen Nachmittag damit, einige der offenen Fragen zur neuen Konsole zu beantworten. Ein umfangreicher Blog-Eintrag wurde zu diesem Anlass nicht veröffentlicht. Vielmehr setzte sich Masayasu Ito, EVP – Hardware Engineering and Operation bei Sony Interactive Entertainment, mit Werkzeug an einen Tisch und schraubte die PS5 auseinander.

Dabei wurde unter anderem deutlich, dass die Seitenteile der PS5 problemlos getauscht werden können, ein großer Lüfter und Kühlkörper im Inneren ihren Dienst verrichten, an Öffnungen für die Staubentfernung gedacht wurde und der SSD-Speicher recht simpel erweitert werden kann.

Die Reaktionen vieler Zuschauer machten deutlich: So etwas wollen sie von Sony sehen. Das Interesse spiegelte sich auch an den Zugriffszahlen wider. Mehr als 4,7 Millionen Mal wurde das Video inzwischen gestartet. Mehr als 315.000 Leute zeigten auf YouTube im Anschluss mit dem Daumen nach oben. Rund 8.000 Leute – also ein zu vernachlässigender Teil – zeigten mit ihrem Daumen in die entgegengesetzte Richtung.

Das Teardown-Video zur PS5 war längst nicht der erste Versuch von Sony, eine Konsole vor der Kamera zu zerlegen. Schon 2016 wurde ein vergleichbarer Clip zur damals aktuellen PS4 Pro veröffentlicht. Doch ein Blick auf die Zugriffszahlen verdeutlicht: Mit nur 1,5 Millionen Zuschauern war das bisherige Interesse am Innenleben der PS4 Pro vergleichsweise gering.

Natürlich lassen sich die Zahlen nicht direkt vergleichen. Bei der PS4 Pro handelt es sich um eine Upgrade-Konsole mitten in einer laufenden Generation und nicht um eine brandneue Hardware. Letztendlich sind 4,7 Millionen Aufrufe an einem Tag eine gewaltige Message.

Auch zum ersten PS4-Modell wurde 2013 ein Teardown-Video veröffentlicht. Damals griff der Engineering Director Yasuhiro Ootori zum Werkzeug. Ein aussagekräftiger Vergleich der Zugriffszahlen ist nicht möglich, da das Video damals auf dem Youtube-Channel von Wired veröffentlicht wurde und nicht auf den mehr frequentierten Kanälen von Sony.

