PS5 vs. Xbox Series X: Microsofts Konsole ist besser konzipiert, so Albert Penello

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Nachdem Microsoft bereits vor einer ganzen Weile ausführlich auf das Innenleben der Xbox Series X einging, zog Sony Interactive Entertainment in dieser Woche nach.

So veröffentlichte das japanische Unternehmen ein mehrminütiges Teardown-Video, das uns einen Blick auf das Innenleben der PlayStation 5 ermöglichte. Für Diskussionen sorgte dabei vor allem der recht große Kühlkörper, mit dem dafür gesorgt werden soll, dass die PlayStation 5 auch im Betrieb entsprechend gekühlt wird. Nach der Veröffentlichung des Teardown-Videos der PS5 meldete sich via Twitter Albert Penello, seines Zeichens Senior Manager for Product Management bei Amazon, zu Wort.

Dabei lobte Penello, der über einen Zeitraum von 18 Jahren bei Microsoft arbeitete, vor allem das Konzept der Xbox Series X, das verdeutliche, dass Microsofts Ingenieure schlichtweg den besseren Job gemacht und das intelligentere Hardware-Konzept abgeliefert hätten. Bei seinen Aussagen bezog sich Penello vor allem auf die stärkere Hardware und die kompaktere Größe der Xbox Series X.

Zum Thema: PS5: Sony enthüllt die internen Komponenten – Kühlsystem und mehr im Video

„Wenn etwas leistungsstärker, kleiner und leiser ist, gibt es normalerweise einen Begriff dafür – es heißt ‚besser konstruiert‘. Bei der Xbox One X war es genauso. Warum sind die Leute dieses Mal überrascht?“, so Penello im besagten Tweet, der in den internationalen Gaming-Foren aktuell natürlich für reichlich Gesprächstoff sorgt.

Ob er mit seinen Aussagen Recht behält, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Die Xbox Series X wird hierzulande ab dem 10. November 2020 für 499,99 Euro erhältlich sein. Die PlayStation 5 folgt am 19. November 2020. Während das klassische Modell zum Preis von 499,99 Euro angeboten wird, werden für die Digital-Edition, bei der aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, 399,99 Euro fällig.

Usually when something is more powerful, smaller and quieter there’s a term for that – it’s called ‘better engineered’

Xbox One X was the same way why are people surprised this time?

— Albert Penello (@albertpenello) October 7, 2020