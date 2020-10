Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Neues Update schwächt die SP-R 208 und die AS VAL ab

Einmal mehr ist ein neuer Hotfix für "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" erschienen, mit dem die zuständigen Entwickler von Infinity Ward die Balance der beiden neuesten Waffen anpassen.

Nachdem Activision und Infinity Ward in der vergangenen Woche die sechste Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ an den Start brachten, haben sie am gestrigen Abend auch einen neuen Hotfix veröffentlicht, der einige Fehler aus der Welt schafft.

Schrauben an der Balance

Unter anderem geht es den beiden neuen Waffen an den Kragen. Die SP-R 208 konnte selbst im Battle Royale die Gegner mit einem einzigen Schuss niederstrecken, wobei sie trotz des hohen Schadens auch unfassbar mobil war. Nun hat man die Geschwindigkeit für das Zielen über die Zielvorrichtung, den Rückstoß, die Munition und weitere Aufsätze überarbeitet, um die SP-R 208 deutlich abzuschwächen.

Des Weiteren hat man auch einen nervigen Bug behoben, der es der AS VAL erlaubte durch mehrere Wände zu schießen. Dadurch konnte man die Gegner über die gesamte Karte töten und musste sich über entsprechende Wände, Steine, Treppen und andere Gegenstände keine Sorgen machen. Der Schuss saß trotzdem.

Alle weiteren Änderungen kann man den offiziellen Patchnotes entnehmen:

Allgemein:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Spieler im Gas überleben konnten, während sie im U-Bahn-Schnellreisesystem blieben

Waffen:

AS VAL Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die SSP 10-R-Magazine einen Kugeldurchschlag durch mehrere Wände erlaubten

SP-R 208 Das Wanken wurde erhöht Kleine Reduzierung der ADS-Geschwindigkeit Variables Zoom-Visier: Die Waffe wurde beim Zielen näher an den Spieler bewegt Kleine Reduzierung der ADS-Geschwindigkeit

.300 Norma Mag- und .338 Lapua Mag-Munitionsarten: Reduzierung der Kugelgeschwindigkeit Reduzierung der ADS-Geschwindigkeit

SKS Kleine Reduzierung der ADS-Geschwindigkeit für Variabler Zoom-Visiere



