Digimon Survive: Rollenspiel verschiebt sich wohl auf 2021

Allem Anschein nach wird das Rollenspiel "Digimon Survive" auf das kommende Jahr verschoben. Dies deutete zumindest der verantwortliche Produzent Kazumasa Habu auf Twitter an.

"Digimon Survive": Droht eine Verschiebung?

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden aufgrund der COVID-19-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen gleich mehrere Titel verschoben.

In dieser Woche traf es beispielsweise den kooperativen Rollenspiel-Shooter „Outriders“ aus dem Hause People Can Fly, der nun für einen Release im Februar 2021 vorgesehen ist. Aktuellen Berichten zufolge wird auch Bandai Namco Entertainments Rollenspiel „Digimon Survive“ nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen. Darauf deutet zumindest ein frisch abgesetzter Tweet des verantwortlichen Produzenten Kazumasa Habu hin.

Die Spieler werden um Geduld gebeten

„Aktuell überprüfen wir die Struktur des Entwicklungsteams und richten den Zeitplan für Digimon Survive neu aus. Wir stimmen uns mit allen betroffenen Parteien ab und planen, in naher Zukunft eine Ankündigung zur Situation zu machen. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich auf das Spiel gefreut haben. Dennoch bitte ich euch darum, euch noch ein wenig zu gedulden“, so Habu.

Auch wenn die Verschiebung auf das nächste Jahr bisher nicht offiziell bestätigt wurde, können wir aufgrund dieser Aussagen und der Tatsache, dass es in den letzten Monaten recht still um das Rollenspiel wurde, wohl davon ausgehen, dass „Digimon Survive“ in der Tat erst 2021 veröffentlicht wird.

Sollten weitere Details zu diesem Thema folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

