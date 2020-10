Ghost of Tsushima: Hunde können in Kürze rekrutiert werden

Ende der kommenden Woche wird ein neues umfangreiches Update für das gefeierte Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ erscheinen. Mit dem neuen Patch möchten die zuständigen Entwickler von Sucker Punch sowohl einen kooperativen Mehrspieler mit neuen Missionen sowie einen Neues Spiel +-Modus für Einzelspieler bieten.

Nun haben die Entwickler auch ein weiteres Detail verraten, mit dem Jin Sakai in einem zweiten Spieldurchgang etwas Begleitung erhält. Die Spieler werden nämlich nicht mehr nur Füchse streicheln können. Auch Hunde können ab dem 16. Oktober 2020 etwas Zuneigung von euch erhalten.

Bisher gab es in „Ghost of Tsushima“ immer nur böswillige Hunde, die einen angriffen und daraufhin meist Bekanntschaft mit dem Schwert machten. Mit Hilfe eines neuen Talismans kann man sich diesen Hunden nähern, sie streicheln und letzten Endes für die eigene Sache rekrutieren. Somit springen sie daraufhin eure Feinde an, wobei man nicht vergessen sollte, dass sie in einem entsprechenden Kampf weiterhin sterben können.

Mehr zum Thema: Ghost of Tsushima – Großes Update angekündigt – Multiplayer, neuer Spielmodus und mehr

In dem unten eingebundenen Video kann man bereits einen Eindruck von der neuen Funktion erhalten. Mit dem neuen Update werden die Spieler auch ein neues Pferd, Geistblumen, Rüstungsausstattungen und weitere neue Inhalte für die Kampagne erhalten.

„Ghost of Tsushima“ erschien im vergangenen Juli exklusiv für die PlayStation 4 und konnte sowohl Kritiker als auch Spieler von seinen Qualitäten überzeugen. Mit dem neuen Multiplayer gibt man den Spielern neue Gründe, um noch einmal nach Tsushima zurückzukehren und neue Abenteuer zu erleben.

Starting on October 16 with #GhostOfTsushima version 1.1, you can equip the Charm of Canine Recruitment in New Game+ to pet dogs and turn them into allies… pic.twitter.com/RLFSut8aqN

— Ghost of Tsushima 🎮 OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 8, 2020