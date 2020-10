PS5: Die besten exklusiven Spiele – Sony verteidigt Preissteigerung

Sony verweist auf ein hochkarätiges Spieleangebot, das offenbar Geld kostet.

In der nächsten Konsolengeneration wird vieles teurer. In die Hardware muss mehr investiert werden, sofern ihr euch nicht für die PS5 ohne Disk-Laufwerk entscheidet. Und auch die Spiele wandern in vielen Fällen nicht mehr für 69,99 oder weniger Euro über den Ladentisch.

Unternehmen wie Take-Two Interactive, Gearbox und Activision begannen damit, die Preise ihrer Spiele zu erhöhen. Und auch Sony machte kürzlich deutlich, dass so manches First-Party-Spiel künftig 79,99 Euro kosten wird.

Dass derartige Beträge bei vielen Händlern zumindest in den Monaten nach dem Launch nicht immer bezahlt werden müssen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Doch warum verlangt Sony für viele Spiele mehr als es noch bei den PS4-Games der Fall war? Der PlayStation-CEO Jim Ryan lieferte in einem aktuellen Interview eine Antwort.

Laut seiner Aussage verfolgt Sony den Plan, „ein wahrhaftes Next-Generation-Erlebnis“ zu bieten, indem das Unternehmen „die besten exklusiven Spiele auf dem Markt“ bringt.

„Es ist schwierig, über den gesamten Spielemarkt oder andere Spielkonsolen zu sprechen. Aber ich denke, dass der Wert im Fall der PS5 offensichtlich ist“, so Ryan. „Wir werden Fans auf der ganzen Welt mit den besten exklusiven Spielen auf dem heutigen Markt begeistern und ihnen ein wahrhaftes Geräteerlebnis der nächsten Generation bieten, das sie fesseln wird“.

Letztendlich startet die PS5 mit einem durchaus ansehnlichen Spieleangebot, darunter „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Demon’s Souls“, „Destruction AllStars“ und „Sackboy: A Big Adventure“. Und tatsächlich nannten viele Spieler in einer Umfrage die exklusiven Games, die sie zur Vorbestellung der PS5 animierten.

Microsoft legt einen großen Wert darauf, die Spiele der neuen Generation zu vermieten. Der Xbox Game Pass nimmt beim Marketing der Xbox Series X/S eine zentrale Rolle ein. Gleichzeitig schließt es das Unternehmen nicht aus, für einzelne Spiele spezielle Preise festzulegen. In einem aktuellen Interview äußerte sich Microsofts Aaron Greenberg recht schwammig über die neuen Preisansätze.

„Die Preisgestaltung bei Spielen ist eine super-komplexe Frage, die es zu beantworten gilt“, so Greenberg. „Denn früher startete jedes Spiel zu einem Preis, und das war alles. Aber wir haben Ori and the Will of the Wisps für 30 Dollar auf den Markt gebracht. Gears Tactics ist ein neuer Titel, der an den Feiertagen eingeführt wurde und für 60 Dollar auf den Markt kommt. State of Decay 2 startete für 40 Dollar. Es gibt also keine einfache Antwort darauf, außer zu sagen, dass wir Tactics für 60 Dollar auf den Markt bringen“.

Der Marketing-Chef betonte, dass 70-Dollar-Spiele derzeit eine Ausnahme darstellen und zugleich nannte er mehrere Launch-Titel, die nicht für einen Premium-Preis auf den Markt gebracht werden.

Da die First-Party-Spiele der Redmonder stets im Xbox Game Pass landen und pauschal für ein paar Euro im Monat gespielt werden können, dürften höhere Spielepreise nur schwer durchsetzbar sein. Laut Greenberg spielt das Preisschild eines Games aufgrund des Abodienstes ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.

