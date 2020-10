Xbox Series X: Eine heiße Konsole? Das sagt Microsoft zur Wärmeentwicklung

In den vergangenen Tagen wurde in mehreren Hands-ons darauf hingewiesen, dass es sich bei der Xbox Series X um eine Hardware handelt, die möglicherweise sehr heiß wird. In der Zwischenzeit meldete sich mit Aaron Greenberg der Marketing-Chef der Xbox-Sparte zu Wort und ging auf dieses Thema ein.

Die Xbox Series X erscheint am 10. November 2020.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Magazine und Journalisten die Möglichkeiten, selbst Hand anzulegen und einen ersten Blick auf die Hardware der Xbox Series X zu werfen.

Im Rahmen der entsprechenden Hands-ons wiesen gleich mehrere Journalisten darauf hin, dass wir es bei der Xbox Series X mit einer Hardware zu tun haben, die möglicherweise sehr heiß wird. Ken Bogard von Jeux Video lobte zwar den leisen Betrieb der Konsole, wies allerdings darauf hin, dass die Xbox Series X im Betrieb mit einem „Kaminschacht zu vergleichen sei, der mitunter sogar die eigene Wohnung aufheizt“.

Aaron Greenberg spricht über die Wärmeentwicklung

Um möglichen Gerüchten erst gar keinen Näherboden zu liefern, merkte Bogard zudem an, dass von einem Hitzeproblem allerdings keine Rede sein kann. In der Zwischenzeit meldete sich auch Aaron Greenberg, bei Microsoft für das Marketing der Xbox-Sparte verantwortlich, zu Wort und sprach über die Wärmeentwicklung. Laut Greenberg müssen wir uns um dieses Thema keine Sorgen machen, da die Abwärme der Xbox Series X im Endeffekt mit der der Xbox One X vergleichbar sei.

„Genau wie jede andere Konsole auch, gibt die Konsole die Systemwärme aus dem dafür vorgesehenen Auslass ab“, so Greenberg. „Unser Ingenieursteam hat bestätigt, dass sich die Wärme, die aus der Konsole austritt, nicht großartig von der Xbox One X unterscheidet. Dies entspricht auch meiner Erfahrung, die ich Zuhause gemacht habe. Sie ist leise, schnell und verfügt für diese Größe über eine beeindruckende Leistung.“

Die Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 in Europa und wird zum Preis von 499,99 Euro angeboten. Darüber hinaus schickt Microsoft am gleichen Tag die Xbox Series S ins Rennen, die mit einer Hardware versehen wurde, die auf eine Darstellung von Spielen in 1080p bis 1440p zugeschnitten wurde und ohne optisches Laufwerk ausgeliefert wird. Der Preis der Xbox Series S wird bei 299,99 Euro liegen.

