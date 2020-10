Xbox Series X/S: Microsoft startet Werbekampagne mit einem Trailer

Microsoft hat die sogenannte "Power Your Dreams"-Kampagne gestartet, in deren Rahmen der Launch der Xbox Series X/S beworben wird. Der erste Clip soll eure Träume in den Fokus rücken.

Im Trailer tauchen bekannte Figuren auf.

In viereinhalb Wochen kommen die beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S auf den Markt. Grund genug, dachte sich Microsoft offenbar, um mit einem Werbespot die finale Marketingkamapgne zu starten. Der Clip trägt die Bezeichnung „Us Dreamers“ und kann unterhalb dieser Zeilen in Augenschein genommen werden.

Mit der heute gestarteten „Power Your Dreams“-Kampagne möchte Microsoft die „wunderbaren Emotionen“ in den Fokus rücken, die das Gaming in allen Spielern auslöst. „Power Your Dreams dreht sich darum – ob auf Konsole, dem PC oder dem Smartphone – in eine Welt der Träume abzutauchen“, so die Redmonder.

Im Launch-Trailer „Us Dreamers“ begibt sich der Schauspieler Daniel Kaluuya in die besagte Traumwelt. Gezeigt werden euch in diesem Zusammenhang einige Spielwelten sowie laut Microsoft „die Potenziale, die die nächste Xbox-Generation mit sich bringt“. Musikalisch untermalt wird der Spot mit dem Stück „No Ordinary“ von Labrinth.

Launch-Trailer „Us Dreamers“

Werbekampagnen dürften momentan keinen großen Einfluss auf die Verkäufe der Xbox Series X haben, was natürlich auch für die PS5 gilt. Denn wer sich von einem solchen Clip überzeugen lässt, steht vor einem Problem: Die Next-Gen-Konsolen können aufgrund der enormen Nachfrage und des daraus resultierenden Ausverkaufs nicht mehr vorbestellt werden. Doch es gibt eine Ausnahme.

Xbox Series S erhält erste Preissenkung

Die abgespeckte Xbox Series S kann bei vielen Händlern seit dem Start der Vorbestell-Phase problemlos in den Warenkorb gepackt werden. Amazon nahm schon vor dem Marktstart die erste Preissenkung vor. Interessenten können die Konsole für 290,99 Euro vorbestellen, während die unverbindliche Preisempfehlung bei 299,99 Euro liegt.

Erscheinen werden die Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November 2020 für 499,99 bzw. rund 300 Euro. Die PS5 folgt am 19. November 2020 für 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro (Standardmodell).

