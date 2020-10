Assassin’s Creed Valhalla: Details zur Kernsiedlung Ravensthorpe

Ab November könnt ihr eure Siedlung erweitern.

„Assassin’s Creed Valhalla“ zählt zu den Spielen, in die ihr in den kommenden Wochen eintauchen könnt. Und was euch in der Spielwelt erwartet, verraten einige Details, die dank einer neuen Vorschau das World Wide Web erreichten.

In den Fokus rückt Ravensthorpe – die Kernsiedlung des Spiels. Ihr könnt dazu beitragen, dass sie von einer Hütte auf einer nahezu menschenleeren Lichtung zu einer geschäftigen Gemeinschaft voller Verkäufer, Familien sowie Katzen und Hunde zum Streicheln heranwächst. Erwähnenswert ist, dass ihr entscheiden könnt, welche Gebäude ihr hinzufügen möchtet und in welcher Reihenfolge.

Raubzüge und Händler

Erwähnt werden in der Vorschau zu „Assassin’s Creed Valhalla“ in Bezug auf die Basis ein Raum für den Protagonisten Eivor und ein Raum im Kriegstisch-Stil, in dem ihr wählen könnt, wohin ihr als nächstes gehen wollt, bevor ihr eure Siedlung verlasst. Durch Raubzüge werden im Spielverlauf die Ressourcen bereitgestellt, die für den Bau weiterer Hütten und Baracken benötigt werden.

Auch könnt ihr die Dienste von Verkäufern in Anspruch nehmen. So erhaltet ihr beispielsweise Reittiere, die trainiert werden, um ihre Werte zu verbessern, wie z.B. ihre Fähigkeit zu springen oder ihre Ausdauer. Handelsposten ermöglichen es euch, neue Ressourcen und Kosmetika wie Tätowierungen zu erwerben, die in „Assassin’s Creed Valhalla“ offenbar nicht zu knapp sind.

Ebenfalls trefft ihr im Spiel auf ein Gebäude mit dem Namen „Büro der Verborgenen“, das von einem Proto-Assassinen namens Hytham bewohnt ist und über eine Tafel mit Zielen verfügt, die ihr auf der Karte finden und töten könnt.

Spätere Level umfassen eine Jägerhütte zum Tausch von Tierteilen, eine Fischerhütte zum Fangen von Fischen, einen Tätowierer, eine Werft, eine Brauerei, einen Kartographen, ein Museum, eine Seherhütte, einen Friedhof, Bauernhöfe und einzelne Häuser für Schlüsselfiguren. Es gibt auch Statuen, die ihr individuell gestalten dürft. Und selbst die mythologischen Elemente von Walhalla kommen offenbar nicht zu kurz.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 für PS4, PC, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One den Markt erobern. Die PS5-Fassung folgt am 19. November 2020 zum Launch der neuen Konsole. „Assassin’s Creed Valhalla“ soll außerdem parallel zum Start des Ubisoft-Kanals auf Amazon Luna erscheinen.

