DiRT 5: Die Next-Gen-Fassung in neuen Gameplay-Videos präsentiert

"DiRT 5" erscheint auch für die PS5.

In wenigen Wochen kehrt Codemasters‘ beliebte Offroad-Rennspiel-Serie mit „DiRT 5“ auf die Konsolen und den PC zurück.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Gameplay-Videos zu „DiRT 5“, die es auf eine Laufzeit von mehr als 20 Minuten bringen und uns einen ausführlichen Blick auf die Fassung für die Next-Generation-Konsolen ermöglichen. Zwar stammen die präsentierten Szenen aus der Fassung für die Xbox Series X, in der Praxis dürfte sich diese aber wohl nur wenig von der Umsetzung für Sonys PlayStation 5 unterscheiden.

Eine Reise über die Rennstrecken dieser Welt

In „DiRT 5“ führt eure Reise laut offiziellen Angaben an die aufregendsten, exotischsten und malerischsten Orte der Welt. So bestreitet ihr in Metropolen wie New York oder Rio de Janeiro eine Vielzahl von Events und macht euch so als Rennfahrer einen Namen. Abseits der umfangreichen Kampagne darf ein Online-Multiplayer, in dem ihr euch mit anderen Spielern messt, natürlich nicht fehlen.

Ebenfalls geboten wird ein Strecken-Editor, mit dem es möglich ist, eigene Strecken zu entwerfen und die eigenen Kreationen mit der internationalen Community zu teilen. „DiRT 5“ wird am 6. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC veröffentlicht.

Während die Xbox Series X/S am 10. November 2020 versorgt wird, folgt die PS5-Fassung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.

