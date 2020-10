Resident Evil Village: Händler listet Versionen für die PS4 und die Xbox One

Könnte "Resident Evil Village" in der Tat für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen? Für frische Spekulationen sorgen aktuelle Produkteinträge eines bekannten Händlers.

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Im Rahmen der offiziellen Ankündigung wiesen die Entwickler von Capcom zunächst darauf hin, dass „Resident Evil Village“ in der angestrebten Version lediglich auf dem PC und den Next-Generation-Konsolen realisiert werden kann.

In den vergangenen Wochen schienen sich jedoch die Hinweise zu verdichten, dass das Horror-Abenteuer doch noch für die mittlerweile betagten Konsolen Xbox One und PlayStation 4 erscheinen könnte. Zunächst wies der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider „Dusk Golem“ darauf hin, dass er sich zu 100 Prozent sicher ist, dass „Resident Evil Village“ in Form eines Cross-Generation-Titels für die aktuellen und die neuen Konsolen veröffentlicht wird.

Offizielle Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit?

Für frische Spekulationen sorgt der bekannte Händler Play-Asia, der „Resident Evil Village“ kürzlich für die PlayStation 4 und die Xbox One in sein Sortiment aufnahm – mit einem Preisunterschied von zehn US-Dollar gegenüber der Next-Gen-Fassung. Nun steht natürlich die Frage im Raum, ob der Händler bereits mehr weiß. Die Verantwortlichen von Capcom selbst stehen einem Cross-Gen-Release laut eigenen Aussagen zumindest nicht mehr ablehnend gegenüber.

So deutete Capcoms Entwickler Tsuyoshi Kanda im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online eine mögliche Veröffentlichung für die Xbox One und die PlayStation 4 an. Wie es hieß, prüft Capcom intern, ob und in welcher Form ein Cross-Generation-Release realisiert werden könnte. Spruchreif war aber wohl nichts.

„Resident Evil Village“ wird im kommenden Frühjahr für den PC, die Xbox Series X/S und die PS5 erscheinen.

