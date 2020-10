Spider-Man Miles Morales: Kurzer Clip zeigt die Stealth-Mechanik

Via Twitter brachten die Entwickler von Insmoniac Games einen kurzen Gameplay-Clip zu "Spider-Man: Miles Morales" in Umlauf. Dieser liefert frische Eindrücke zur Stealth-Mechanik.

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

Zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehört unter anderem der Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“, der bei den Entwicklern von Insomniac Games entstand.

Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, erreichte „Spider-Man: Miles Morales“ kürzlich offiziell den Gold-Status und wird damit wie geplant im nächsten Monat veröffentlicht. Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten die Entwickler von Insomniac Games via Twitter einen kurzen Gameplay-Clip zur Verfügung. Mit diesem wird euch ein Blick auf die Stealth-Mechaniken ermöglicht.

Aus Macht erwächst Verantwortung

In „Spider-Man: Miles Morales“ übernehmt ihr die Kontrolle über den namensgebenden Protagonisten Miles Morales, der in die Fußstapfen von Peter Parker treten soll. Bevor es so weit kommt, steht der Teeanger allerdings vor der Aufgabe, sich in seiner neuen Heimat zurechtzufinden. Viel Zeit bleibt ihm dafür allerdings nicht.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Erreicht den Gold-Status und erscheint pünktlich

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, so Insomniac Games weiter.

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint hierzulande am 12. November 2020 für die PS4. Die Umsetzung für die PS5 folgt zum hiesigen Launch der Konsole am 19. November 2020.

Use Miles’s camouflage powers to hide and Takedown enemies. #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/Jl05JRxGBD — Insomniac Games (@insomniacgames) October 10, 2020

