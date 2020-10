Watch Dogs Legion: Trailer rückt rekrutierbare Charaktere in den Fokus

Holt euch die Stadt zurück.

Ubisoft hat in den Abendstunden weiteres Videomaterial zu „Watch Dogs Legion“ veröffentlicht. Aussagekräftige Gameplay-Szenen bekommt ihr nicht zu Gesicht. Vielmehr widmet sich ein Trailer dem Motto „Hol dir deine Zukunft zurück“.

Rekrutierbare Charaktere im Fokus

Im Video wird unter anderem demonstriert, dass ihr in „Watch Dogs Legion“ zahlreiche Charaktere rekrutieren könnt, mit denen ihr London zurückerobern sollt.

„Das Schicksal Londons liegt in deinen Händen und deiner Fähigkeit, einen Widerstand zu rekrutieren und zurückzuschlagen“, so Ubisoft. Letztendlich könnt ihr euch „mit einer ganzen Bevölkerung potenzieller Rekruten und der Technologie der Stadt“ durch London hacken und euch den Weg „in ein freies London“ erkämpfen.

„Watch Dogs Legion“ erscheint am 29. Oktober 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Am 10. November 2020 folgt die Version für Xbox Series X/S. Die digitale PS5-Version kann ab dem Launch der neuen Konsole gespielt werden. Die physische Fassung für PlayStation 5 erscheint am 24. November 2020.

„Dank der Ultra-High-Speed-SSD wird Watch Dogs Legion die Wartezeiten drastisch verkürzen, so dass das Fahren mit hoher Geschwindigkeit und Schnellreisen durch London zu einer wirklich reibungslosen Überfahrt wird. Adaptive Trigger erlauben es den Spielern, von Hand abgestimmte Reaktionen zu genießen, wodurch das Gefühl von Hochspannungsmomenten erhöht wird“, so Ubisoft zu den Next-Gen-Features.

Im Laufe des Tages gab es einige Unsicherheiten in Bezug auf die kostenlose Upgrade-Fähigkeit der digitalen Standardversion von „Watch Dogs Legion“. Später versicherte Ubisoft, dass alle Current-Gen-Versionen des Spiels mit einem Gratis-Upgrade auf die Next-Gen-Fassung angehoben werden können.

