Xbox Series X: Erstes Unboxing-Video online

Microsoft bringt im November zwei Konsolen auf den Markt,

Die in vier Wochen erscheinende Xbox Series X zeigt sich in einem ersten Unboxing-Video, das der auf Youtube aktive Willy Crow in den Umlauf brachte.

Zu sehen bekommt ihr nach dem Start des Clips, wie die Hardware samt Controller und Zubehör ausgepackt wird. Da schon seit Monaten bekannt ist, wie die neue Konsole von Microsoft aussieht, hält sich die Überraschung natürlich in Grenzen.

Paletten voller Konsolen

Zudem sickerte durch, dass die ersten Exemplare der Xbox Series X versandfertig sind. So brachte der Reddit-User Thejasonng ein Bild in den Umlauf , auf dem Paletten mit verpackten Xbox Series X-Konsolen in einem Lagerhaus zu sehen sind.

Das Bild verdeutlicht zugleich, dass Leute mit einem bestimmten Zugang in der Lage sind, die Konsole in die Hände zu bekommen, was unweigerlich eine Fülle von Bildern und vergleichbaren Unboxing-Videos zur Folge haben dürfte. Gleiches dürfte in den kommenden Wochen für die PS5 gelten.

Zur Xbox Series X wurde kürzlich ein Trailer mit dem Marketing-Slogan „Power Your Dreams“ veröffentlicht. Zudem befindet sich die Xbox Series S auf den Weg in den Handel. Im Gegensatz zum potenteren Modell ist die abgespeckte Konsole bislang nicht ausverkauft. Es gab sogar eine erste kleine Preissenkung.

Veröffentlicht werden die Xbox Series X/S am 10. November 2020 zum Preis von 499,99 bzw. 299,99 Euro. Die PS5 folgt hierzulande samt Digital Edition am 19. November 2020 für 499,99 bzw. 399,99 Euro. Vorbestellungen der Sony-Konsole sind längst nicht mehr möglich. Hier das Unboxing-Video zur Xbox Series X:

