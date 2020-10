Borderlands 3: Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X angekündigt

"Borderlands 3" erobert die neuen Konsolen.

2K Games und Gearbox haben mitgeteilt, dass die Next-Gen-Upgrades von „Borderlands 3“ zusammen mit den kommenden Konsolen starten werden. Das heißt, ab dem 10. November 2020 könnt ihr den Loot-Shooter auf der Xbox Series X in Angriff nehmen. PS5-Spieler starten am 19. November 2020.

Falls ihr „Borderlands 3“ bereits auf einer der aktuellen Plattformen besitzt, könnt ihr problemlos auf die Next-Gen-Version wechseln – natürlich nur innerhalb der gleichen Produktfamilie. Die Addon-Inhalte und Spielstände dürfen auf die Next-Gen-Konsolen der gleichen Konsolenfamilie übertragen werden.

60 FPS und 4K-Auflösung

Doch Vorsicht: Wer eine Disk-Version von „Borderlands 3“ hat, braucht die Xbox Series X oder die PlayStation 5 mit Laufwerk, um diese Funktion nutzen zu können.

Laut der Angabe der Entwickler ist „Borderlands 3“ voll optimiert, um die Leistungsvorteile der neuen Prozessoren der Next-Gen-Konsolen zu nutzen. Versprochen werden im Einzelspieler-Modus und in den Online-Partien 60 Frames pro Sekunde in einer 4K-Auflösung.

Zudem versichern die Macher, dass alle Next-Gen-Konsolen den lokalen Multiplayer für drei und vier Spieler unterstützen. Ergänzend wird der vertikale Splitscreen für zwei Spieler von Anfang an verfügbar sein. Über ein kostenloses Update, das am 10. bzw. 12. November 2020 veröffentlicht wird, gelangt dieses Feature außerdem in die Versionen für Xbox One und PlayStation 4.

Neue Borderlands-Show angekündigt

In der heutigen Pressemeldung gaben Gearbox und 2K zu verstehen, dass es noch jede Menge weiterer spannender Neuigkeiten gibt, die in einer Sonderausgabe der Borderlands-Show enthüllt werden sollen. Ausgestrahlt wird sie am 29. Oktober um 17 Uhr auf dem Borderlands-Twitch-Kanal.

Zum Thema

In den vergangenen Wochen wurden für zahlreiche Spiele Gratis-Upgrades angekündigt, mit denen ihr eure bestehenden Games mit in die neue Generation nehmen könnt und zugleich von Verbesserungen profitiert. Als Beispiele können „Watch Dogs Legion“, „For Honor“ und „The Witcher 3 Wild Hunt“ genannt werden. Weitere Ankündigungen dieser Art dürften in den kommenden Wochen folgen.

