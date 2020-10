Devil May Cry 5 Special Edition: Termin für Disk-Version enthüllt

Auf den neuen Konsolen werden mehr FPS geboten.

Seit längerer Zeit ist bekannt, wann die „Devil May Cry 5 Special Edition“ die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erobern wird. Der Launch erfolgt zur jeweiligen Markteinführung der neuen Hardware, also am 10. November 2020 und am 19. November 2020, wobei der zuletzt genannte Termin die Sony-Konsole betrifft.

Alle genannten Termine gelten nur für die digitale Version der „Devil May Cry 5 Special Edition“. Doch auch auf die physische Fassung müsst ihr nicht deutlich länger warten. Sie folgt am 1. Dezember 2020, wie Capcom heute bekannt gab.

Raytracing und 3D-Audio

Zu den Features und Inhalten wurden keine neuen Details enthüllt. Enthalten in der „Devil May Cry 5: Special Edition“ sind letztendlich mehrere neue Spielmodi, Features sowie Vergil als spielbarer Charakter. Unterstützt werden außerdem Next-Gen-Features wie Raytracing und 3D-Audio, während ihr auf die Inhalte der Deluxe Edition sowie das EX Color-Packs zugreifen könnt.

Auf den Next-Gen-Konsolen werden laut Hersteller Framerates von bis zu 120 FPS geboten. Hinzu kommen eine 4K-Auflösung sowie ein laut Capcom beeindruckender Realismus dank der „lebensechten Reflexionen, Schatten und Beleuchtungseffekte“.

„Verbesserte 3D-Audioeffekte unterstützen Spieler, ihren SSStyle auszubauen, indem sie die Bewegungen ihrer Feinde von oben, unten und allen Seiten präzise wahrnehmen können“, so die Macher weiter.

Zum Thema

Capcom startete die „Devil May Cry“-Serie im Jahr 2001 für die PS2, wobei das Spiel ursprünglich als eine der vielen ausrangierten Versionen von „Resident Evil 4“ ins Leben gerufen wurde. Mehr zum neusten Projekt erfahrt ihr in unserer „Devil May Cry 5 Special Edition“-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry 5 Special Edition