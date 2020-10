PS5 & Xbox Series X: Analysten erwarten Engpässe bis in das Jahr 2021 hinein

Die PS5 erscheint am 19. November 2020.

Mit der Xbox Series X und der PlayStation 5 werden Microsoft auf der einen und Sony Interactive Entertainment auf der anderen Seite im nächsten Monat die neue Konsolen-Generation einläuten.

Im Rahmen einer ausführlichen Analyse beschäftigten sich die Marktforscher der NPD Group mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft in den USA. Wenig überraschend rechnen die Analysten damit, dass sich die beiden Next-Generation-Konsolen zu den begehrtesten Geschenken überhaupt aufschwingen werden. Dementsprechend sei damit zu rechnen, dass die Xbox Series X und die PlayStation 5 bis in das neue Jahr hinein mit Lieferengpässen zu kämpfen haben werden.

Die aktuelle Generation könnte von den Engpässen profitieren

Ein für die Kunden definitiv ärgerliches Szenario, mit dem Microsoft und Sony Interactive Entertainment laut den Marktforschern der NPD Group aber sicherlich ganz gut leben können. Wie es in der Analyse weiter heißt, werden nämlich die Konsolen der aktuellen Generation von den Engpässen der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X profitieren. So werden die Kunden im Zweifelsfall wohl verstärkt zu PS4- und Xbox One-Titeln greifen, um die Wartezeit bis zum Kauf einer Next-Generation-Konsole zu überbrücken.

Ein weiterer Faktor, der für einen weiterhin stabilen Absatz von PS4- und Xbox One-Spielen spricht, ist die Tatsache, dass sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 mit einer Abwärtskompatibilität versehen wurden. Dadurch können die Kunden ihre Titel problemlos auf den neuen Konsolen weiter spielen. Laut der NPD Group werden allerdings nicht nur die Next-Gen-Konsolen mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Auch externe SSD-Speicher werden demnach heiß begehrt sein. So war die offizielle Speichererweiterung der Xbox Series X/S in den USA beispielsweise umgehend ausverkauft.

PS4 & Xbox One so günstig wie nie

Neben den entsprechenden Spielen könnten sich im diesjährigen US-Weihnachtsgeschäft auch die Xbox One- beziehungsweise PlayStation 4-Konsolen an sich weiter auf einem hohen Niveau verkaufen, da die beiden Systeme in den kommenden Wochen so günstig wie nie angeboten werden. Abschließend heißt es, dass sich „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wohl zum erfolgreichsten Titel des US-Jahres 2020 entwickeln wird.

„Neue Konsolen, mehr Spieler, ein größeres Spielerengagement, eine größere Vielfalt an Titeln und Diensten als jemals zuvor in der Geschichte der Branche und eine Verlagerung der Ausgaben weg von Erfahrungen in andere Segmente sorgen in diesem Weihnachtsgeschäft für einen starken Rückenwind bei Videospielen. Es geht nicht so sehr darum, ob der US-amerikanische Videospielmarkt in diesem Weihnachtsgeschäft einen neuen Umsatzrekord aufstellen wird, sondern vielmehr darum, wie hoch der neue Rekord ausfallen wird“, so die Marktforscher.

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen weltweit am 10. November 2020. Die PS5 folgt am 12. November 2020 in Nordamerika und am 19. November 2020 in Europa.

