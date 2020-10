Red Dead Online: Legendärer Rubinelch, neue Schauplätze in Shootout und mehr

Holt euch den Rubinelch.

Auch in dieser Woche wird „Red Dead Online“ – der Multiplayer-Part von „Red Dead Redemption 2“ – nicht vernachlässigt. Einmal mehr verspricht Rockstar Games neue Rabatte, Geschenke und Herausforderungen.

Unter anderem wartet eine neue Tiersichtungsmission bei Harriet auf euch. Der legendäre Rubinelch, der zuletzt bei Tall Tress gesichtet wurde, ist für alle Naturkundler verfügbar.

Sobald ihr den legendären Rubinelch erlegt habt, könnt ihr das Fell zu Gus Macmillans Geschäft bringen, der daraus einen Mantel mit Kapuze fertigt. Darüber hinaus zahlt Gus in dieser Woche 50 Prozent mehr für alle Bärenfelle.

Neue Schauplätze in Shootout

Die präsentierte Serie der Woche versetzt euch in die Lage, die Feuergefechte in Shootout an verschiedenen neuen Schauplätzen zu bestreiten. „Jeder-gegen-jeden- und Team-Varianten finden nun in der aufstrebenden Hafenstadt Blackwater, auf dem historischen Schlachtfeld von Bolger Glade, an den geschäftigen Docks von Saint Denis, am Grenzland-Außenposten Tumbleweed und am Anwesen statt“, so Rockstar Games.

Darüber hinaus weist Rockstar Games darauf hin, dass die Mitgliedschaft im „Wheeler, Rawson & Co.“-Club sowie der Outlaw-Pass #3 nur noch diese Woche laufen. Bis zum 19. Oktober 2020 habt ihr Zeit, die dazugehörigen Inhalte freizuschalten.

Auch neue Belohnungen gibt es: In dieser Woche erhalten alle Inhaber des Outlaw-Passes #3 10x Spezial-Arznei, 5x verlorenen Schmuck und 200 Schuss Betäubungsmunition. Falls ihr mehr als 50 Ränge freigeschaltet habt, bekommt ihr sowohl die Griffith-Beinschützer als auch den Caffyns-Hut in einer bestimmten Farbe.

Boni und Vorteile

Spieler, die zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen dem 13. und dem 19. Oktober „Red Dead Online“ spielen, erhalten fünf Tarntonika und 50 Schuss Nitroexpressmunition. Falls ihr den legendären Rubinelch erlegt, bekommt ihr zusätzlich ein kostenloses Zweitholster (bis einschließlich Rang 70).

Und in dieser Woche sind alle Köder um 50 Prozent und alle Flinten sowie der Elefantentöter bei Büchsenmachern um 40 Prozent im Preis reduziert.

Fortlaufende Prime Gaming-Vorteile

Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Gutscheine für:

fünf Pheromone legendärer Tiere

6000 Naturkundler-XP

ein kostenloses Wildnislager

einen kostenlosen Katata-Mantel aus legendärem Wapitifell

Zum Thema

Darüber hinaus erhalten Spieler, die ihr Konto vor dem 19. Oktober 2020 mit Prime Gaming verbinden, Gutscheine für ein kostenloses Bardekor und ein Rollen-Outfit, -Accessoire oder -Emote ihrer Wahl sowie 6000 Club-XP und jeweils 10x Gin, Brandy, Rum, Bohnen und Jolly Jack’s.

