The Elder Scrolls Online: ESO Plus und alle DLCs in dieser Woche kostenlos nutzbar

Wer schon immer mal einen Blick auf die ESO Plus-Mitgliedschaft von "The Elder Scrolls Online" werfen wollte, kommt in dieser Woche auf seine Kosten. So steht ESO Plus in den nächsten Tagen kostenlos zur Verfügung.

"The Elder Scrolls Online": ESO Plus ist aktuell kostenlos nutzbar.

Da der erhoffte kommerzielle Erfolg zunächst ausblieb, entschlossen sich die Verantwortlichen von ZeniMax Online dazu, sich vom Abo-Modell von „The Elder Scrolls Online“ zu verabschieden.

Dieses wurde durch das sogenannte Buy2Play-Prinzip ersetzt. In der Praxis bedeutet das Ganze, dass das Online-Rollenspiel nach dem Kauf auch ohne ein Abo gespielt werden kann. Mit ESO Plus wurde allerdings eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft etabliert, die Abonnenten diverse Vorzüge bietet. Wer diese einmal ausprobieren möchte, kommt in dieser Woche auf seine Kosten.

Diese Vorzüge bietet ESO Plus

So kann die ESO Plus-Mitgliedschaft auf dem PC, dem Mac, der Xbox One und der PlayStation 4 bis zum 19. Oktober 2020 um 16 Uhr unserer Zeit kostenlos in Augenschein genommen werden. Um eure Gratis-Trial zu starten, müsst ihr in „The Elder Scrolls Online“ lediglich den Kronen-Shop ansteuern und die „Kostenlose Probe“ im ESO Plus-Reiter bestätigen.

Zum Thema: The Elder Scrolls 6 & Starfield: Bethesda arbeitet an großen Engine-Upgrades

Die ESO Plus-Mitgliedschaft räumt euch zum einen den Zugriff auf alle DLCs von „The Elder Scrolls Online“ ein – darunter das „Schwarze Herz von Skyrim“, die verschiedenen Gilden, „Clockwork City“ oder „Dragon Bone“. Hinzukommen Vorzüge wie ein 10-prozentiger Bonus auf Erfahrungspunkte, ein Handwerksbeutel mit unbegrenzter Lagerkapazität, der doppelte Platz im Bankfach für alle Charaktere auf eurem Konto, ein doppelt so großer Lagerplatz für Transmutationskristalle, die doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen in eurem Haus sowie exklusive Möglichkeiten, euer Kostüm anzupassen.

All die genannten Vorzüge stehen auch im Rahmen der Gratis-Trial bereit. Lediglich der monatliche Schwung an Kronen sowie die regelmäßigen Angebote für ESO Plus-Nutzer können lediglich im Zuge der bezahlten Mitgliedschaft in Anspruch genommen werden.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls Online