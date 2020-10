CoD Black Ops Cold War: Fehler entfernt und Stabilität erhöht – Changelog zum Beta-Wochenende

Die Beta geht morgen in die nächste Runde.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ befindet sich mitten in der Beta-Phase, die auf verschiedene Wochenenden begrenzt ist. PS4-Spieler konnten bereits loslegen. Und aufbauend auf ihren Erfahrungen wurden in den vergangenen Tagen ein paar Änderungen vorgenommen. Der Changelog ist auf der offiziellen Treyarch-Seite hinterlegt.

Änderungen am Gameplay

Die Änderungen betreffen unter anderem das Gameplay. So wurde die Abklingzeit des Spionageflugzeugs verstärkt, um ihre Anzahl am Himmel zu begrenzen. Gleichzeitig kam es zu einer Erhöhung der TDM-Punktzahl von 75 auf 100, um ein besseres Match-Tempo zu erreichen. Die Beschreibung des Assassin Perks wurde verbessert und es kam zu einer leicht verringerten Schadensleistung beim Milano 821 SMG.

Dem Changelog zum Beta-Update von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ lässt sich ebenfalls entnehmen, dass die Bedingungen für die Teilnahme an laufenden Spielen angepasst wurde, um zu verhindern, dass Spieler an Matches teilnehmen, die kurz vor dem Ende stehen. Zudem wurde die VIP-Eskorte exklusiv in die Featured Playlist verschoben.

Hinzu kamen einige Fehlerbehebungen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Controller beim Ladenvorgang nicht mehr reagierte. Und es ging einem Bug an den Kragen, durch den Spieler den „UI Error 66156“ erhielten, wenn sie „Add Activision Friends“ aus dem Menü „Recent Players“ wählten. Auch sollten die Namen anderer Spieler in der Lobby fortan nicht verschwinden.

Verbesserung der Stabilität

Ein großer Teil des Updates widmet sich der Stabilität der Beta von „Call of Duty: Black Ops Cold War“. So wurden mehrere Absturzursachen aus dem Spiel verbannt. Den gesamten Changelog, der näher auf die Einzelheiten eingeht, könnt ihr euch auf der offiziellen Treyarch-Seite anschauen.

Zum Thema

Im Zuge der Fortsetzung der Beta werden am Wochenende neue Inhalte hinzugefügt, darunter neue Karten, Waffen, Modi, Playlists, Scorestreaks, Perks, Wildcards, Ausrüstung und vieles mehr. Am 15. Oktober 2020 starten alle PS4-Spieler und digitale Vorbesteller auf PC und Xbox One. Ab dem 17. Oktober 2020 wird die Beta auf allen Plattformen komplett geöffnet. Das Ende erfolgt am 19. Oktober 2020.

