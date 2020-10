Moon Studios: Neues Projekt der Ori-Macher soll auf PS5 & Xbox Series X für Furore sorgen

Bekanntermaßen arbeiten die "Ori"-Macher der Moon Studios an eine neuen Action-Rollenspiel. Wie das Studio in einem Interview zu verstehen gab, verfolgen die Entwickler einen komplett neuen Ansatz und wollen auf den Konsolen der neuen Generation für Furore sorgen.

Die Moon Studios arbeiten an einem Next-Generation-Projekt.

Ende des letzten Jahres kündigten die „Ori and the Blind Forest“- und „Ori and the Will of the Wisps“-Macher der Moon Studios ein neues Projekt an.

Mit einem dritten Teil der Plattformer-Reihe sollten wir vorerst allerdings nicht rechnen. Stattdessen wurde bekannt gegeben, dass es sich beim nächsten Projekt des in Wien ansässigen Entwicklerstudios um ein Action-Rollenspiel handelt. Während bei den „Ori“-Titeln Microsoft als Publisher fungierte, erscheint das nächste Projekt der Moon Studios in Zusammenarbeit mit Take-Two Interactives Indie-Label Private Division.

Ein 3D-Rollenspiel für die neue Konsolen-Generation

Wie es schon im vergangenen Jahr hieß, lassen sich die Moon Studios bei ihrem neuen Projekt von bekannten Namen wie „Diablo 3“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder der „Dark Souls“-Reihe inspirieren. Wie Daniel van Leeuwen, Lead-Designer bei den Moon Studios, im Gespräch mit TheGamer anmerkte, verfolgen die Entwickler bei den Arbeiten an dem Action-Rollenspiel einen komplett neuen Ansatz. Das dabei verfolgte Ziel: Mit einem frischen Konzept für Furore auf den Konsolen der nächsten Generation zu sorgen.

„Das neue Projekt, an dem wir arbeiten, ist ein ganz anderes Projekt als Ori. Wir werden also sicher eine Menge Dinge verwenden können, die wir in Ori nicht verwenden konnten, nur weil es sich um eine 3D-Umgebung handelt. Und wir streben ein paar Jahre an, also ja, wir schauen uns viele dieser Techniken der nächsten Generation an.“, so Daniel van Leeuwen.

Zum Thema: Private Division: Take-Twos Indie-Label schnappt sich die „Ori“-Entwickler und weitere Studios

„Ich denke, bei Moon wollen wir nur etwas machen, das sich von der Masse abhebt, um wirklich ein starkes künstlerisches Gefühl zu erzeugen, und dafür müssen wir viele Techniken anwenden, die wir vorher noch nicht hatten“, heißt es weiter.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist, verrieten die Moon Studios bisher nicht.

Quelle: TheGamer

