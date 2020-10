PS5 Themes: Eines der ersten Designs stammt von Stranger Things

Die weißen Seitenteile könnt ihr abnehmen.

Die Überraschungsmeldung des Tages ist es sicherlich nicht. Aber falls jemand daran gezweifelt haben sollte: Die PS5 unterstützt Themes/Designs, mit denen ihr das Interface bzw. das Dashboard der Konsole ein wenig aufhübschen könnt.

Erwähnt wird diese Möglichkeit eher beiläufig in einem Produkteintrag zu „Dead by Daylight“, in dem es heißt: „Die Stranger Things-Edition umfasst alle Inhalte der Special Edition, drei originale Kapitel (Curtain Call, Shattered Bloodline, Darkness Among Us), das Kapitel Stranger Things und ein exklusives Dead by Daylight – Stranger Things-PS5-Design.“

Und da wir einmal beim Thema sind: Die „Dead by Daylight: Stranger Things-Edition“ befindet sich im PlayStation Store im Angebot. Während der Standardpreis bei 39,99 Euro liegt, zahlt ihr als PlayStation Plus-User bis Anfang November 2020 nur 31,99 Euro. Der Rabatt liegt immerhin bei 20 Prozent.

Zurück zur PS5: Dass die neue Konsole Themes unterstützt, ist wahrlich keine Überraschung. Die offizielle Enthüllung dürfte mit der Vorstellung des PS5 UX erfolgen, die wahrscheinlich in den kommenden Wochen vorgenommen wird.

Aussehen der PS5 anpassbar

Schon vor einigen Tagen wurde bestätigt, dass die PS5 auch äußerlich angepasst werden kann. Ähnlich wie bei einem PC dürft ihr die Seitenteile abnehmen und nach Bedarf mit modifizierten Varianten ersetzen. Wahrscheinlich wird in den Monaten nach dem Launch der PS5 ein kleiner Case-Modding-Markt für PlayStation 5-Konsolen entstehen.

Und die Ergebnisse könnten durchaus beeindrucken. Erst kürzlich sickerte durch, wie eine PS5 im Look von „Spider-Man“ wirken könnte. Zwar handelt es sich dabei um einen Entwurf, der nur auf dem PC existiert, doch macht der Look Lust auf mehr.

Zum Thema

Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020 in zwei Versionen – darunter ein Modell mit Disk-Laufwerk. Die passenden PS5-Spiele können bereits vorbestellt werden. Weitere PS5 News findet ihr regelmäßig auf PLAY3.de.

