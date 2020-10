NBA 2K21 für PS5: So werden die adaptiven Trigger und das haptische Feedback genutzt

Die Next-Gen-Fassung von "NBA 2K21" zählt zu den Launch-Spielen der PS5.

Auf den Current-Gen-Konsolen kann „NBA 2K21“ bereits gespielt werden. Doch auch Käufer der Next-Gen-Hardware kommen in den Genuss des Sportspiels. PS5-Spieler profitieren nach dem Launch von besonderen Features. Es sind die adaptiven Trigger und das haptische Feedback, die auch von „NBA 2K21“ unterstützt werden. Auf dem offiziellen PlayStation Blog gingen die Macher etwas näher ins Detail.

Energie und Ermüdung werden vermittelt

Beispielsweise werden die adaptiven Trigger des DualSense genutzt, um Energie/Ermüdung zu vermitteln. In diesem Zusammenhang werdet ihr bei euren Bewegungen über den Court mehr und mehr Widerstand am Sprint-Trigger spüren, da die Energie eures Spielers nachlässt.

„Wir nutzen den adaptiven Widerstand auch beim Post-Spiel. Starke Post-Spieler werden einen sehr geringen Widerstand auf der L2-Taste spüren, wenn sie schwächere Gegner mit dem Rücken wegdrücken, doch ihr werdet auch mehr Kraft aufwenden müssen, wenn es andersherum ist. Damit zu spielen ist sehr interessant und hilft dabei, euch wirklich auf den Basketballcourt zu versetzen“, so der Gameplay Director Mike Wang.

Das haptische Feedback wird wiederum zum Hervorheben der verschiedenen Kollisionssysteme genutzt. Dazu zählen das Ausboxen, Läufe mit Körperkontakt sowie Kollisionen/Sperren/Läufe ohne Ball. In jeder Situation mit signifikantem Körperkontakt soll der Controller mit unterschiedlicher Intensität vibrieren – abhängig davon, wie stark die involvierten Spieler sind und wie hart der Aufprall ist.

„Den Unterschied zwischen einem leichten Rempler und einem harten Treffer in seinen Händen zu spüren, ist echt der Hammer“, so Wang weiter. „Außerdem ist das ein großartiges Instrument, um euch zu vermitteln, wann ihr die Spieler auf dem Court zu hart fordert. Denn dies kann ihre Energie-/Ausdauer-Levels beeinträchtigen und dank unseres tiefgehenden Verletzungssystems möglicherweise zu körperlichem Verschleiß führen.“

Seine weiteren Äußerungen zu den Vorteilen, die „NBA 2K21“ auf der PS5 zu bieten hat, lest ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Zum Thema

„NBA 2K21“ erscheint am 10. November 2020 weltweit für Xbox Series X und Xbox Series S. Das Pendant für die PS5 folgt am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea sowie am 19. November 2020 in allen anderen Gebieten.

