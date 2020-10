Resident Evil Village: Frische Details zur Handlung und der Spielwelt des Horror-Abenteuers

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Zu den ersten Third-Party-Titeln, die für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 bestätigt wurden, gehörte das Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ aus dem Hause Capcom.

In der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu wurden weitere Details zur Geschichte und der Spielwelt des Horror-Abenteuers veröffentlicht. Zum einen wurde bestätigt, dass es in der Tat Chris Redfield war, der den Protagonisten Ethan in das namensgebende Dorf von „Resident Evil Village“ entführte. Er ist es auch, der zu Beginn der Kampagne in Ethans Haus auftaucht. Nachdem Ethan aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht, findet er sich in dem besagten Dorf wieder.

Spieler sehen sich wohl mit einer gefährlichen Sekte konfrontiert

Einer der von der Famitsu veröffentlichten Screenshots zeigt eine Gruppe von Menschen, die sich an den Händen hält und zu den mächtigen Kreaturen betet, die das Dorf beschützen. Es wird vermutet, dass wir es hier mit einer Sekte zu tun haben, die das Dorf bevölkert und Jagd auf Fremde macht. Einer der Dorfbewohner trägt einen Trenchcoat und verkauft Etahn Gegenstände. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Bewohner um einen Händler, wie er beispielsweise in „Resident Evil 4“ auftauchte.

Mias Bilderbuch wird als möglicher Schlüssel zur Aufklärung der Handlung beschrieben. So erzählt das Buch im Prinzip die gleiche Geschichte, die Ethan im geheimnisvollen Dorf erlebt. Ebenfalls beschrieben wird eine alte Schamanin mit einem Schädelstab, deren Rolle aber nicht näher konkretisiert wurde.

Weiter heißt es, dass die Kreaturen, die Ethan verfolgen, zwar nicht sprechen können, trotz allem aber in der Lage sind, sich untereinander zu verständigen oder Waffen zu benutzen. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Bewohner einen weiteren Protagonisten „darstellen“ sollen, während das Dorf durch seine Präsenz ein stetiges Gefühl der Bedrohung vermittelt.

„Resident Evil Village“ erscheint 2021 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Bisher unbestätigten Berichten zufolge könnten auch die Xbox One und die PS4 versorgt werden.

