Ghost of Tsushima: Update 1.1 mit New Game Plus, Online-Coop und mehr verfügbar

Unter der Versionsbezeichnung 1.1 steht ein umfangreiches neues Update zu "Ghost of Tsushima" bereit. Geboten werden unter anderem der "New Game Plus"-Modus oder der "Legends" genannte Online-Coop-Modus.

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Wie im Laufe der Woche bereits angekündigt, wurde das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ heute mit dem Update auf die Version 1.1 bedacht.

Zu den neuen Inhalten, die mit dem heutigen Content-Update den Weg in „Ghost of Tsushima“ finden, gehören unter anderem der „New Game Plus“-Modus. Hinzukommen exklusive Rüstungsausstattungen, Geistblumen oder die Möglichkeit, eure aktuelle Spielzeit anzeigen zu lassen. Darüber hinaus wird mit dem Update 1.1 dem „Legends“ genannten Online-Coop-Modus der Weg in „Ghost of Tsushima“ geebnet.

Legends zum Start mit zwei Modi

Nach der Installation des Updates 1.1 setzt „Ghost of Tsushima: Legends“ zunächst einen kostenlosen Download aus dem PlayStation Store voraus. In die Lobbys des Online-Coop-Modus gelangt ihr wahlweise über das Hauptmenü, den Pause-Bildschirm oder durch eine Einladung über das PlayStation Network. Eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist zum Spielen natürlich vonnöten.

Zum Start bietet euch „Ghost of Tsushima: Legends“ zwei unterschiedliche Spiel-Modi. Im ersten Modus schließt ihr euch mit einem anderen Spieler zusammen und wagt euch an kooperative Story-Missionen. Im zweiten Modus hingegen treten bis zu vier Spieler gleichzeitig gegen immer stärker werdende Gegner-Horden an und kämpfen um ihr Überleben.

Den einen oder anderen Einsteiger-Tipp zu „Ghost of Tsushima: Legends“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

