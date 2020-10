Just Dance 2021: Termin für PS5 und Xbox Series X enthüllt

"Just Dance 2021" lädt zu einem Tanztrip ein.

Ubisoft hat ergänzende Informationen zur Verfügbarkeit von „Just Dance 2021“ auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S herausgegeben. So erscheint die Next-Gen-Fassung des Tanzspiels auf diesen Plattformen am 24. November 2020. Schon am 12. November 2020 debütiert „Just Dance 2021“ für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Stadia.

Gratis-Upgrade möglich

Solltet ihr zunächst die PS4-Fassung erwerben und unter dem Weihnachtsbaum eine PS5 entdecken, müsst ihr das Spiel kein weiteres Mal erwerben. Ein Gratis-Upgrade wird angeboten. Zu beachten ist dabei, dass die Disk-Fassung des Spiels eine PS5 mit Disk-Laufwerk erfordert, das die Digital Edition nicht zu bieten hat.

Spieler, die „Just Dance 2021“ für die Xbox One erwerben, können das Spiel ohne zusätzliche Kosten als Xbox Series X/S-Version herunterladen.

Mit dem neuen Ubisoft-Spiel erwarten euch einmal mehr zahlreiche Tanzmöglichkeiten. So umfasst „Just Dance 2021“ 40 neue Songs, einen neuen Quickplay-Modus sowie einen laut Hersteller verbesserten World Dance Floor. Darüber hinaus kehren die bekannten Spielmodi von „Just Dance“ zurück, darunter der Kids- und Koop-Modus sowie Just Dance Unlimited.

Die auf allen Plattformen verfügbare „Just Dance“-Controller-App soll das Spiel für Besitzer der aktuellen und Next-Gen-Konsolen zugänglicher gestalten. Sie umfasst eine Telefon-Scoring-Technologie, „mit der bis zu sechs Spieler ohne zusätzliches Zubehör tanzen können und die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist“.

Zum Thema

Falls euer Interesse geweckt ist: „Just Dance 2021“ zählt zu den Spielen, die für die PS5 vorbestellt werden können. Mehr zum neuen Projekt aus dem Hause Ubisoft erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

