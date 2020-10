Planet Coaster Console Edition: Erscheint als Launch-Titel für PS5 und Xbox Series X

Die Verantwortlichen von Frontier Developments haben der „Planet Coaster: Console Edition“ offizielle Erscheinungstermine gegeben und damit bestätigt, dass die Aufbausimulation zum Launch der Next-Gen-Konsolen im Handel erhältlich sein wird.

Nur wenige Wochen bis zur Parkeröffnung

Demnach soll „Planet Coaster: Console Edition“ am 10. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden, während die PlayStation 5-Fassung am 19. November 2020 nachgereicht wird. Des Weiteren hat man noch einmal unterstrichen, dass man ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Fassungen erhält, wenn man sich das Spiel für die PlayStation 4 oder die Xbox One kauft, insofern man der jeweiligen Konsolenfamilie treu bleibt.

Die Spieler sollen in „Planet Coaster: Console Edition“ eine realistische Physik, kreatives Bauen und eine fortgeschrittene Simulation erleben, in der sie alle Aspekte des Freizeitparks kontrollieren und gestalten können.

Mehr zum Thema: Planet Coaster Console Edition – Kostenloses PS5-Upgrade bestätigt – Neues Video steht bereit

Allerdings sollte man nicht vergessen, dass die Aufgaben des Chefs eines Vergnügungsparks durchaus herausfordernd sein können, da man stets für Attraktionen und Aufregung sorgen muss. Dabei soll die Umsetzung weiterhin zugänglich bleiben, indem die Entwickler die Steuerung entsprechend den Konsolen angepasst haben.

Man wird die Creation Tools nutzen können, um eigene Parks und Achterbahnen zu erschaffen, die Landschaft anzupassen und auch nützliche Blaupausen zu nutzen, um einige vorgefertigte Kreationen im Handumdrehen zu bauen. Zudem legt man die Preise für das Essen fest, stellt den Besucherstrom sicher, stellt Mitarbeiter ein und bestimmte alle weiteren Geschicke des Parks. Zudem kann man die eigenen Kreationen mit anderen Spielern teilen oder auch deren Attraktionen herunterladen.

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Planet Coaster